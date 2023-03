Rukoilemme apua nälänhädässä eläville

Sodan alla elävät joutuvat kärsimään jatkuvasta nälästä, ja ravinnon riittävyydestä perheille on suuri huoli. Heimosodissa monet viljelykset ovat tuhoutuneet ja karjaa on ammuttu sekä ryöstetty. Levottomuuksien vuoksi maanviljelystä ei ole ollut mahdollista kehittää, ja perheiden toimeentulo on jatkuvaa taistelua. Myös kuivuus ja epäsäännölliset sateet ovat vaikuttaneet pakolaisleirillä elävien ruokajakeluun, ja perheet ovat jäänet ilman tarvitsemiaan elintarvikkeita. Rukoilemme nälänhädän hellittämistä ja riittävää toimeentuloa perheille.