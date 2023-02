1. Rukoilemme rauhaa Etelä-Sudaniin

Etelä-Sudan on kärsinyt sisällissodasta vuodesta 2013, lähes maan itsenäistymisestä lähtien. Rauha on virallisesti solmittu, mutta heimosotia ei ole saatu loppumaan ja moni on menettänyt henkensä taisteluissa. Levottomuudet estävät maan rakentamisen, ja ihmiset joutuvat elämään jatkuvassa pelossa. Suuri joukko on paennut naapurimaihin odottamaan levottomuuksien hellittämistä. Pakolaisuudessa ihmiset elävät turvassa sodalta mutta äärimmäisessä köyhyydessä. Rukoilemme sotien loppumista, että ihmiset voisivat palata kotiin ja viljellä rauhassa omia maitaan.

2. Pyydämme maan johtajille viisautta

Sisällissotaa johtaneiden osapuolten välillä solmittiin rauha vuonna 2018, mutta maan hallinnon järjestäytyminen on ollut hidasta. Sota on jatkunut aseistautuneiden siviilien käsissä, kun paimentolaisheimot ja karjankasvattajat kilpailevat samasta maasta maanviljelijöiden kanssa. Tällä hetkellä maassa valmistellaan vaaleja, ja ihmiset odottavat, että uusi hallitus voisi tuoda rauhan heimojen välille. Rukoilemme johtajille viisautta maan rakentamisessa ja yhtenäisyyden luomisessa heimojen välille.

3. Rukoilemme kirkkojen ja ykseyden puolesta

Etelä-Sudanin ja Sudanin evankelisluterilainen kirkko tekee työtä sodan keskellä Etelä-Sudanissa. Monet seurakunnat ovat levottomuuksien ja vaikeiden kulkuyhteyksien takia täysin eristyksissä. Kirkkorakennuksia on tuhottu hyökkäyksissä ja seurakuntalaisia on surmattu. Kirkon työntekijät yrittävät parhaansa mukaan auttaa traumatisoituneita ihmisiä alueillaan, mutta resurssit ovat vähäiset. Kirkkojen välisen yhteistyön koetaan olevan keskeinen avain rauhan rakentamisessa ja anteeksiannon tuomisessa ihmisten sydämiin. Rukoilemme kirkoille halua yhteistyöhön rauhan puolesta.

4. Rukoilemme apua nälänhädässä eläville

Sodan alla elävät joutuvat kärsimään jatkuvasta nälästä, ja ravinnon riittävyydestä perheille on suuri huoli. Heimosodissa monet viljelykset ovat tuhoutuneet ja karjaa on ammuttu sekä ryöstetty. Levottomuuksien vuoksi maanviljelystä ei ole ollut mahdollista kehittää, ja perheiden toimeentulo on jatkuvaa taistelua. Myös kuivuus ja epäsäännölliset sateet ovat vaikuttaneet pakolaisleirillä elävien ruokajakeluun, ja perheet ovat jäänet ilman tarvitsemiaan elintarvikkeita. Rukoilemme nälänhädän hellittämistä ja riittävää toimeentuloa perheille.

5. Pyydämme lohtua leskille ja orvoille

Sisällissota ja heimotaistelut ovat jättäneet monia leskiksi ja lapsia orvoiksi. Etenkin naisten koulutustaso on heikko, ja leskeksi jääneet naiset joutuvat kipuilemaan toimeentulon kanssa. Vanhemmat sisarukset joutuvat ottamaan huoltajan vastuun nuoremmista, eivätkä voi elää omaa nuoruuttaan. Perheet ovat isoja ja elätettävien määrä kasvaa entisestään, kun orvoiksi jääneet sukulaislapset otetaan osaksi perhettä. Orpojen asema yhteisössä on heikko, ja heidän on muita vaikeampi päästä kouluun. Rukoilemme läheistensä menettäneiden puolesta ja apua kärsiville.

6. Rukoilemme, että lapset pääsisivät kouluun