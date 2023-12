Sähköinen joulukortti myynnissä lähetyksen hyväksi

Moni lähettää joulutervehdyksen tänäkin vuonna sähköpostilla. Lähetyksen hyväksi on nyt myynnissä upea sähköinen joulukortti, jonka voit lähettää liitetiedostona sähköpostilla tai pikaviestisovelluksella niin monelle ystävällesi kuin haluat. Kortin hinta on 50 euroa. Joulukorttiin kuvan on lahjoittanut luontovalokuvaaja Henry Lehto ja upean joulupsalmin ovat äänittäneet Iiro ja Joakim Vilja.

Voit ostaa sähköisen joulukortin Sleyn verkkokaupasta. Ostoksesi jälkeen saat joulukortin PDF-tiedostona sähköpostiisi. Voit lähettää sen niin monelle kuin haluat. Joulukortissa on lyhyt pastori Olli Koskenniemen laatima hartaudellinen teksti, upea Henry Lehdon jouluinen luontokuva ja linkki Iiro ja Joakim Viljan äänittämään joulupsalmiin. Kortin on laatinut graafikko Saana Raunio, ja sen tuotto menee Sleyn lähetystyön hyväksi.

Lue Sanansaattaja-lehden juttu valokuvaaja Henry Lehdosta: https://www.sley.fi/erikoisuuden-tavoittelija/