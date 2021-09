Saija Simanainen Evankeliumijuhlan 2022 projektipäälliköksi

Sleyn lapsi-, varhaisnuoriso- ja perhetyön sihteeri Saija Simanainen toimii vuoden 2022 Evankeliumijuhlan projektipäällikkönä. Juhlaa vietetään 1.–3. heinäkuuta ensi vuonna Karkun evankelisen opiston alueella. Opiston rehtori Marja Koskenniemi kertoi vuoden 2021 Evankeliumijuhlassa, että valtakunnallisen Evankeliumijuhlan tuominen Karkkuun on pitkäaikainen unelma, joka lausuttiin ääneen jo 90-luvulla. Nyt on aika tuon unelman toteutua.

– Viestikapulaa on juuri vaihdettu. Olen innostuneella mielellä monestakin syystä: Karkku on minulle tärkeä paikka ja kotiopistoni. Siellä olen ollut koululaisten, perheiden ja vapaaehtoisten kanssa. Siellä on saatu aina olla Jumalan sanan hyvässä hoidossa, ja hetket siellä ovat olleet voimia arkeen antavia. Kaikkea sitä toivon, että voimme olla juhlavieraalle antamassa, projektipäällikkö Simanainen kertoo.

Evankeliumijuhla on Saija Simanaiselle tärkeä

– Evankeliumijuhla on minut pitänyt evankelisessa liikkeessä. Evankeliumijuhlassa olen kulkenut pienestä lapsesta saakka. Työssäni olen ollut tekemässä viisitoista Evankeliumijuhlan lastenjuhlaa, joka on ollut perheille tärkeä vuoden tapahtuma. Eri paikkakunnilla olevat saavat tavata toisiaan. Meillä on ravitsevaa mukavaa ohjelmaa, jonka kautta Taivaan isä saa meitä hoitaa ja vahvistaa meidän uskoamme.

Aikooko Saija Simanainen olla projektipäällikön toimessa tekemässä myös liki kuudennentoista lastenjuhlansa?

– Totta kai olen mukana valmistelemassa lasten ohjelmaa. Hyvä lastenjuhlatiimi alkaa olla valmiina, Simanainen hymyilee.

Lisää tietoa tulevasta Evankeliumijuhlasta julkaistaan ensi vuoden alkupuolella.