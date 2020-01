Sanansaattajan vuosikerta 145!

Sanansaattaja on ilmestynyt keskeytyksettä vuodesta 1876.

Ensi viikon maanantaina ilmestyy Sanansaattaja-lehden 145. vuosikerran ensimmäinen lehti. Sanansaattaja on eräs Suomen aikakauslehdistä. Sitä on julkaistu keskeytyksettä vuodesta 1876 lähtien. Suomen Lähetysseuran Lähetyssanomat on Suomen vanhimpana aikakauslehtenä vain hieman Sanansaattajaa iäkkäämpi. Se aloitti vuonna 1859. Lähetyssanomat on tosin vaihtanut historiansa aikana lehden nimeä. Alun perin se aloitti nimellä Suomen lähetyssanomia. Tosin on Sanansaattajakin tehnyt 40-vuotisen taipaleen viikoittain ilmestyvänä sanomalehtenä vuosina 1978–2017.

Sanansaattajan julkaisu aloitettiin hyvin pian Evankeliumiyhdistyksen perustamisen jälkeen. Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen säännöt vahvistettiin senaatissa 13.11.1873 ja toiminta alkoi joulukuussa samaisena vuonna. Vain runsaat kaksi vuotta myöhemmin julkaistiin ensimmäinen Sanansaattaja-lehti. Sanansaattajan ensimmäinen numero ilmestyi tamminkuun 3. päivänä vuonna 1876. Lehden kannessa luki suurin kirjaimin lehden nimi, ja sen alla komeili kaunis piirros palmunlehvä kädessään seisovasta enkelistä. Molemmat elementit ovat pysyneet halki historian aina tähän päivään saakka: tuon saman enkelipiirroksen löydät tänään heti ensimmäisen aukeaman alalaidasta. Sinne se siirtyi 1950-luvun ensimmäisen vuosikerran alussa.