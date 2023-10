Sari Mäkimattila Sleyn puheenjohtajaksi

Sari Mäkimattila on valittu Sleyn hallituksen puheenjohtajaksi. Sari Mäkimattila on lääketieteen tohtori ja dosentti. Hän on toiminut aiemmin mm. Kristillisdemokraattisen puolueen varapuheenjohtajana 2011—2013. Mäkimattila valittiin Sleyn hallitukseen tänä kesänä Toholammilla valtakunnallisen Evankeliumijuhlan yhteydessä järjestetyssä jäsenkokouksessa.

Hallitus valitsi Mäkimattilan keskuudestaan puheenjohtajaksi sen jälkeen, kun aiempi puheenjohtaja Timo Vehviläinen oli jättänyt tehtävän siirtyäkseen Karkun evankelisen opiston vs. hallintojohtajaksi. Karkun evankelinen opisto on Sleyn kansanopisto ja valtakunnallinen koulutuskeskus.

Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Hanna-Kaisa Simojoki.