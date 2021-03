Siionin kannel saa lisävihon!

Lisävihkotyöryhmä haluaa laatia kokoelman lauluja, joissa soivat Kristuksen täytetty työ ja ilo pelastuksesta.

Evankelisen liikkeen laulukirja Siionin kannel uudistettiin viime kerran vuonna 1999. Nyt Siionin kanteleeseen laaditaan lisävihko. Lisävihkoprojekti on lähtenyt liikkeelle ajatuksen tasolla jo useampia vuosia sitten, mutta toden teolla työhön ryhdyttiin tämän vuoden alussa. Evankeliumiyhdistyksen johtoryhmä pyysi pastori Jari Rankista kokoamaan työryhmän lauluja kokoamaan.

Rankisen luotsaamaan työryhmään lähtivät mukaan Maata Näkyvissä -festareiden projektisihteeri Riina Halme, Jokioisten seurakunnan kanttori Heini Kataja-Kantola, Seinäjoen seurakunnan sairaalapastori Raimo Lähteenmaa, musiikin maisteri Sari Pyykönen ja Itä-Suomen yliopiston eksegetiikan professori Lauri Thurén.

– Se, että laadimme lisävihon, ei tarkoita sitä, että sillä arvosteltaisiin tai kritisoitaisiin nykyistä Siionin kannelta. Nykyinen Kannel on monin tavoin hyvä. Siihen ei tässä projektissa puututa millään tavoin. Viimeisimmän Siionin kanteleen valmistumisesta on hieman yli kaksikymmentä vuotta. Sinä aikana on syntynyt paljon uusia lauluja, joiden olisi hyvä olla Siionin kanteleessa mukana. Myös joitakin vanhoja lauluja on löydetty, joista on syntynyt ajatus, että niiden tulisi Siikkarissa olla, Jari Rankinen kertoo.

Iloa pelastuksesta

Työryhmä on asettanut ohjenuorakseen laatia lisävihon, jossa korostuvat Kristuksen täytetty työ, ilo pelastuksesta ja Raamattu Jumalan sanana; siis evankelisen uskon perusasiat.

– Jos laulussa ei mainita Jeesusta, se ei ehkä kuulu Siionin kanteleen lisävihkoon. Poikkeuksiakin tästä voi olla, esimerkiksi laulut, jotka puhuvat Pyhästä Hengestä, Rankinen jatkaa.

Työryhmän tavoitteena on löytää lisävihkoon viidestäkymmenestä sataan laulua. Tällä hetkellä virsikirjassa olevia lauluja ei aiota julkaista Siionin kanteleen lisävihossa uudelleen. Uusia lauluja etsitään monipuolisesti. Työryhmä on pyytänyt aiemmin julkaisemattomia lauluja muutamilta lauluntekijöiltä ja tutkailee hengellisien laulujen tarjontaa myös kansainvälisellä kentällä niin lähetyskentiltä kuin esimerkiksi Pohjois-Amerikan alueelta.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Evankeliumiyhdistys on aloittanut myös maahanmuuttajatyön Suomessa. On mahdollista, että se näkyy myös lisävihon lauluissa.

Kannel käyttöön

Rankinen toteaa nykyistä Siionin kannelta käytettävän jonkin verran nuorten, opiskelijoiden ja nuorten aikuisten toiminnassa, mutta työryhmä toivoo lisävihon lisäävän tätä käyttöä. Lisäksi työryhmä on havainnut Evankeliumiyhdistyksen toiminnan piirissä olevan myös kristittyjä, jotka eivät laula hengellisiä lauluja juuri muualla kuin messussa.

– Voisiko lisävihko tuoda Siionin kannelta enemmän myös messuun? Ja tietysti myös nuorten, opiskelijoiden nuorten aikuisten toimintaan, Rankinen kyselee.

Siionin kanteleen uusi lisävihko on tarkoitus julkaista ja ottaa käyttöön valtakunnallisessa Evankeliumijuhlassa 2022.

