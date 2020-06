Siiri ja Marko Turusen lähettikirje

Yhteyttä videopuhelujen kautta

Kieli, kulttuurierot sekä vastaanottokeskusten puutteelliset verkkoyhteydet ovat tuottaneet lisähaastetta etätyöskentelyyn. Työ vaatii enemmän ponnistelua, mutta on vähemmän palkitsevaa. Raamattupiirin pitäminen verkossa on kuitenkin sujunut yllättävän hyvin. Olemme kokeilleet erilaisia vaihtoehtoja: Whatsappin kautta hiljaisemmatkin pääsevät osallistumaan kirjoittamalla, ja ääniviesteissä on hyvä äänenlaatu myös niillä, joiden verkkoyhteys on heikompi. Videopuhelu taas on reaaliaikainen ja keskustelu tuntuu luontevammalta. On mukava nähdä osallistujien kasvot.