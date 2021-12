Sinä pelastit minut – Valtakunnallinen Evankeliumijuhla 2022 

Valtakunnallinen Evankeliumijuhla 2022 järjestetään Karkun evankelisen opiston alueella 1.–3. heinäkuuta. Juhla järjestetään teemalla ”Sinä pelastit minut”. Evankeliumijuhla on koko perheen hengellinen kesäjuhla, jonne on vapaa pääsy. Ohjelmassa on luvassa paljon yhteistä laulua ja raamatunopetusta upeita konsertteja unohtamatta.

Pääjuhlan ohella Evankeliumijuhlassa on oma juhlaohjelma myös lapsille ja lapsiperheille sekä nuorille.

Valtakunnallinen Evankeliumijuhla järjestetään ensi vuonna 149. kerran. Karkun evankeliselle opistolle juhla saapuu nyt ensimmäisen kerran. Karkun evankelinen opisto on monille tärkeä paikka ja Evankeliumijuhlan myötä opistosta saa tulla tutumpi entistä useammalle.

Evankeliumijuhlan verkkosivut on nyt avattu osoitteessa www.evankeliumijuhla.fi Evankeliumijuhlassa lauletaan paljon Siionin kannelta. Sivustolla voit 13.3. saakka ehdottaa laulua, jota toivot juhlassa laulettavaksi. Juhlan laulut valitaan eniten toivottujen laulujen joukosta. Lämpimästi tervetuloa juhlaan ja ehdottamaan lauluja sitä ennen!