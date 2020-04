Sinun tähtesi vainotut

Kristinuskoon kohdistuu laajemmin vainoa kuin mihinkään muuhun uskontoon. Myös Sleyn lähetyskenttien joukossa on maita, joissa kristittyjen uskonnonvapaus on uhattuna. Vainottuja kristittyjä tukeva Open Doors -järjestö kertoo, missä kristittyjen on vaarallista elää.

Open Doors -järjestö on tehnyt jo 50-luvulta lähtien työtä vainottujen kristittyjen parissa. Järjestö julkaisee myös vuosittain World Watch -listaa, johon on lueteltuna 50 vaarallisinta maata kristityille. Tälläkin hetkellä listan kohdemaissa yli 260 miljoonaa kristittyä on vakavan vainon kohteena.

Suomen Open Doorsin ulkosuhteista vastaava johtaja Miika Auvinen kertoo, että kristityt ovat maailman eniten vainottu uskonnollinen ryhmä. Myös Sleyn 13 lähetyskentän joukossa on maita, joissa kristittyihin kohdistuva vaino yltää World Watch -listalle. Korkeimmalle, sijalle seitsemän, listalla nousee Sudan, jonka eteläosa irtautui sotien seurauksena omaksi valtiokseen vuonna 2011.

– Pohjois-Sudanin muslimiväestö on vainonnut kristittyjä maan itsenäisyysjulistuksesta lähtien, vuodesta 1955. Sudan on ollut pahimmillaan World Watch -listan sijalla neljä. Nykyään itsenäisen Etelä-Sudanin alue on pääosin kristillistä, mutta se on ollut pohjoisosan vainon kohteena, Auvinen kertoo.

Sudanin viime aikaisten vainojen taustalla on presidentti al-Bashirian 1980 aloittama pyhä sota etelän kristillistä vähemmistöä kohtaan. Presidentin tavoite oli toteuttaa islamin sharia-laki koko Sudanin alueella. Vuonna 2014 Sudanissa onnistuttiin kuitenkin tekemään rauhansopimus.

– Sharia-lain kokonaisvaltainen toteuttaminen tarkoittaa sitä, että vain islam voi olla sallittu uskonto. Sudanissa on siis ollut käynnissä sisällissota, jossa uskonnolliset ja etniset kysymykset ovat keskeisessä roolissa. Open Doors on tukenut vainon kohteeksi joutuneita seurakuntia tarjoamalla muun muassa traumaterapiaa, teologista koulutusta ja opetusta siitä, kuinka kristittynä elää vainon keskellä.

Sleyn Afrikan työkohteista World Watch -listalle yltää Sudanin lisäksi yllättäen kristillinen valtio Kenia. Maa löytyy sijalta 44.

– Kenian löytyminen listalta tuottaa monille ihmetystä. Keniassa ei ole ollut aiemmin kristittyihin kohdistuvaa laajamittaista vainoa, mutta tilanne on erityisesti 2000-luvun alussa muuttunut Somaliasta lähtöisin olevien ääri-islamististen ryhmien nousun myötä, Auvinen kuvaa.

Keniassa vaarallisimpia alueita kristittyjen kannalta ovat maan koillisosa ja itäinen rannikkoalue, joissa islamististen ääriryhmien tavoitteena on ajaa kristityt pois alueilta.

– Merkkejä tästä ovat muun muassa Garissan yliopistossa tapahtuneet ampumiset ja vuosittain toistuvat matatuihin eli paikallisiin busseihin kohdistuvat hyökkäykset, joissa islamistiryhmät ampuvat kyydeissä olevia kristittyjä jättäen muslimit henkiin. On tiettyjä alueita, minne esimerkiksi kristitty pastori ei voi mennä.

Vainoja Aasiassa

Aasiassa Sleyn tuorein lähetyskohde Myanmar eli entinen Burma on World Watch -listauksessa sijalla 19. Tämä johtuu Auvisen mukaan tällä hetkellä siitä, että nationalistinen buddhalaisuus on vahvistunut alueella. Myanmarin pohjois- ja koillis­osista, Kachinin ja Shanin alueilta, yli 100 000 kristittyä on paennut etnisen puhdistuksen takia.

– Myanmarissa kristittyjen asema on haasteellinen. Kirkon johtajia tarkkaillaan, ja kristittyjä vastaan hyökätään säännöllisesti. Valtauskontona on buddhalaisuus, ja kristittyihin saatetaan suhtautua toisen luokan kansalaisina. Heitä saatetaan pitää epäisänmaallisina sen perusteella, että he eivät kunnioita burmalaista identiteettiä, Auvinen selittää.

Aasian ja Euroopan maanosien alueille ulottuva Venäjä on puolestaan noussut tauon jälkeen uudestaan World Watch -listalle, sijalle 46. Auvinen kertoo Neuvostoliiton olleen aikoinaan yksi suurimpia Open Doorsin kenttäkohteita, mutta sen hajottua Venäjän tilanne oli vapaampi. Viime aikoina tämä on kuitenkin muuttunut.

– Etelä-Venäjän alueella kasvavan ääri-islamistisen liikehdinnän seurauksena kristityt ovat joutuneet terrori-iskujen kohteeksi. Myös presidentti Putinin vuonna 2016 allekirjoittama uusi uskontolaki mahdollistaa kodeissa kokoontuvien raamattupiirien hajottamisen ja rekisteröimättömien kirkkojen lakkauttamisen. Taustalla on pelko länsivaltoihin yhdistettävän protestanttikristillisyyden vaikutuksista, Auvinen avaa.

Kuohuva Lähi-itä

Sley tekee tällä hetkellä maahanmuuttajatyötä sekä Saksassa että Suomessa. Saksassa työ on tavoittanut eritoten ihmisiä Afganistanista ja Iranista, ja Suomen työ on puolestaan toteutunut etenkin irakilaisten turvapaikanhakijoiden keskuudessa. Kaikki kolme maata sijoittuvat World Watch -listalla 20 kärkeen, ja vainot ovat myös yksi pakolaisuuden aiheuttaja. Syynä vainoihin on maiden vahva islamilainen identiteetti.

Vakavinta vaino on Afganistanissa, joka on World Watch -listassa toisena, heti Pohjois-Korean jälkeen.

– On selvää, että kristittyjen asema Afganistanissa on hyvin vaikea. Maassa ei ole yhtään kristillistä seurakuntaa tai kirkkorakennusta. Jokainen kristityksi kääntynyt on joko suoraan tai välillisesti hengenvaarassa, sillä islamin hylkäävä on häpeäksi koko suvulle.

Auvinen kertoo, että rajusta vainosta huolimatta kristillinen kirkko kasvaa maan alla. Open Doors joutuu toimimaan Afganistanin kaltaisissa suljetuissa maissa hyvin näkymättömissä auttaakseen näitä kristittyjä.

– Tällaisissa maissa emme voi koskaan toimia nimillä, jotka voitaisiin yhdistää Open Doorsin työhön. Tässä on kuitenkin työn salaisuus ja siunaus, sillä olemme Jumalan viisauden varassa pystyneet pitkään toimimaan hyvin vaikeissakin maissa, Auvinen selittää.

Iranin ja Irakin suhteen tilanne ei ole yhtä vakava kuin Afganistanissa, ja maissa toimii yhä julkisesti pieni joukko vanhoja Lähi-idän kristillisiä kirkkoja. Auvinen kuitenkin alleviivaa, että kristityksi kääntynyt on aina tavalla tai toiselle hengenvaarassa. Iran on World Watch -listassa sijalla yhdeksän ja Irak viidentenätoista.

– Kristittyjen määrä Irakissa on 30 vuoden aikana romahtanut 1,5 miljoonasta 200 000 henkilöön. Sellainen, joka kääntyy islamista kristityksi, on hengenvaarassa oman perheensä ja yhteisönsä taholta. Vaikka Irak ei sijoitu listassa enää yhtä korkealle kuin ennen, ei se johdu kristittyjen aseman parantumisesta vaan vainon kohteeksi joutuneiden kristittyjen määrän romahtamisesta.

Irakia korkeammalle sijoittuvassa Iranissa kristityiksi kääntyneitä vainoaa paitsi suku ja perhe myös valtio. Iranin vanhalla kristillisellä kirkolla on olemassaolo-oikeus, mutta julkisesti vakaumustaan ei voi harjoittaa, ja esimerkiksi evankelioiminen on kiellettyä.

– Valtaa pitävät shia-islamilaiset, jotka käytännössä pakottavat kansan elämään sharia-lain mukaisesti. Kristityksi kääntynyt on valtion vihollinen. Tälläkin hetkelle on satoja ellei tuhansia kristittyjä vankiloissa uskonsa takia. Tosin koronaviruskriisin seurauksena Iran vapautti useita kristittyjä mielipidevankeja. Jumala käyttää joskus myös tällaisia asioita valtakuntansa eteenpäin viemiseksi. Siitä huolimatta, että kristityt kohtaavat raakaa kidutusta ja vankeutta, maanalainen kirkko kasvaa Iranissa hyvin voimakkaasti.

