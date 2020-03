Sley järjestää hiljaisuuden retriittejä Keski-Pohjanmaalla

Eräs tämän hetken muotivirtaus on idästä tulleiden rentoutumismenetelmien ja niin sanottujen tietoisuustaitojen suosio: joogakurssit vetävät. Buddhalaistaustainen mindfulness on viime vuosikymmeninä vakiinnuttanut paikkansa hoitotyössä, työelämässä ja jopa varhaiskasvatuksessakin. Kristitty kysyy, eikö meillä ole tarjota omasta uskonperinteestämme mitään avuksi stressin ja hajanaisten ajatusten riepottelemalle ihmiselle.

Eräs vastaus on säännöllinen rukouselämä ja vetäytyminen hiljaisuuteen. Tämän paljolti unohdetun aarteen löytämiseksi järjestetään hiljaisuuden retriittejä. Retriitin runkona ovat kristikunnan ensimmäisiltä vuosisadoilta periytyvät hetkirukoukset, lyhyt aamumessu sekä hiljaisuus.

Sleyn piirissä retriittejä on pidetty keväisin ja syksyisin Ohtakarin leirikeskuksessa. Moniin hiljaisuuden retriitteihin verrattuna erityistä on ollut se, että olemme tietoisesti halunneet tuoda hiljaisuuteen Jumalan sanan: hetkipalvelusten yhteydessä on kuunneltu hengellinen tutkistelu retriitin aihepiiriin liittyen. Luterilaisessa perinteessämme ei ajatella Jumalan kohtaamista tyhjyydessä. Hän puhuttelee meitä sanallaan. Hiljaisuus ja muutenkin viestimättömyys sekä töiden ja viihteen pois laittaminen luovat tilaa tälle terveelliselle kohtaamiselle.

Retriitti tarkoittaa sitoutumista hiljaisuuteen viikonlopun ajaksi. Työt jätetään ja puhelimet suljetaan. Perjantaina koko ryhmää saatellaan retriittielämään, ennen kuin hiljaisuus laskeutuu. Suurin odotuksin ja omin ehdoin ei kannata lähteä liikkeelle. Retriitin siunauksen löytää se, joka itse jää löydettäväksi, puhuteltavaksi ja hoidettavaksi. ␃

Hiljaisuuden retriitit Ohtakarissa:

22.–24.5. (Jouko Heikkinen, Pasi Palmu ja Eeva Puutio)

4.–6.9. (Jouko Heikkinen, Vesa Parpala ja Anitta Heikkinen)

Täysihoito 110 €.

lisätiedot/ilmoittautumiset

Eeva Puutio, p. 050 5216 220 tai

eeva.puutio@gmail.com