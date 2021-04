Sley mukana Kilometrikisassa 2021

Tule pyöräilemään valtakunnalliseen polkupyöräilyn Kilometrikisaan Sleyn joukkueessa. Kisa järjestetään aikavälillä 01.05. – 22.09.2021 ja sen aikana voi pyöräillä ja kirjata ajamansa kilometrit kisassa. Sley on mukana kilpailussa joukkuella Sley – evankeliumin iloa. Pyöräillä voi omaan tahtiin ja oman aikataulunsa mukaan Jumalan luomassa maailmassa. Pyöräilijöinä voivat olla kaikenikäiset ja kaikki, joilla on sähköpostiosoite. Kisan nettisivusto on osoitteessa www.kilometrikisa.fi.

Jos haluat tulla mukaan Sleyn pyöräilyjoukkueeseen, ilmoita halukkuutesi sähköpostiosoitteeseen kilometrikisasley@gmail.com, niin saat paluuviestinä osallistumiskoodin, jolla pääset rekisteröitymään ja kirjautumaan Kilometrikisassa Sleyn joukkueeseen. Kilometrikisassa on mukana satoja joukkueita ja Sley on siinä mukana evankeliumin ilossa ja vapaudessa. Kilometrikisajoukkuetta johtaa Veli-Pekka Koivisto.