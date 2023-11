Sley tänään 150 vuotta – suorana Radio Dein aamussa

Sleyn 150-vuotisjuhlaa vietettiin Radio Dein suorassa aamulähetyksessä maanantaina kello 8.30–10.00

Tänään maanantaina 13. marraskuuta tulee kuluneeksi tasan 150 vuotta siitä, kun keisarillinen Suomen senaatti hyväksyi Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen säännöt 13.11.1873.

Tuolloin Uusi Suometar -lehti kirjoitti: ”Armollisen päätöksen kautta tämän kuun 13. päivänä on keis. senaatti antanut yliopiston rehtorille, prof. A. Mobergille, komministeri S. J. Liljestrandille ja tehtailija J. W. Manderille y m. osaksi Helsingissä, osaksi maaseuduilla asuville henkilöille luvan perustaa yhdistystä, jonka tarkoitus on edistää yleisempää kristillis-siveellistä elämää maassamme, sekä samalla vahvistanut säännöt tälle yhdistykselle, jonka nimi on ”Lutherilainen Evankeliumi-yhdistys Suomessa”. Etupäässä aikoo tämä yhdistys kolportöörein kautta levittää Raamattuja sekä muita hengellisiä kirjoja. Sen esikuvana on nähtävästi Ruotsissa oleva Evangeliska Forerlandstiftelten”.

Sley on viettänyt 150. vuottaan juhlateemalla ”Armo kuuluu kaikille”.

– Evankelisen uskon keskiössä on alusta saakka ollut ilo siitä, että Kristus on sovittanut koko maailman ristinkuolemallaan, ja siksi ihan jokainen saa siltä seisomalta uskoa syntinsä anteeksi annetuiksi ilman mitään ehtoja. Mikä olisikaan parempi juhlavuoden teema kuin iloa täynnä oleva ”Armo kuuluu kaikille”? Me olemme syntisiä ja me tarvitsemme armoa. Ja se on aivan kaikille tarjolla, yhdistyksen toiminnanjohtaja Tom Säilä kertoo.

Marraskuun kolmannentoista juhlapäivä avattiin Radio Dein suorassa aamulähetyksessä kello 8.30-10.00, jolloin studiossa ovat paikan päällä toiminnanjohtaja Tom Säilä, talouspäällikkö Anna-Liisa Markkula ja toiminnanjohtaja emeritus Seppo Suokunnas. Studiossa keskusteltiin Sleyn historiasta, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta, sekä pohdittiin mm. nuorisotyön ja musiikin merkitystä evankeliselle liikkeelle. Aamulähetyksen toimittaja Matias Villberg soitti studiosta puhelun Viialaan Sleyn nuorisotyön johtaja Juha Heinoselle. Nuorisotyön johtaja Heinonen kertoi nuorisotyön olleen aina tärkeää Sleyssä ja muistutti, että vaikka nuorisotyön muodot ovat jatkuvassa muutoksessa, on Sleyn nuorisotyö seissyt aina samalla Kristus-pohjalla.

Juhlavuoteen on kuulunut erilaisia tapahtumia. Huhtikuussa Sley julkaisi yhdessä ruotsinkielisen sisarjärjestö Slef:n kanssa kaksikielisen juhlakirjan. Kesä-heinäkuun taitteessa valtakunnallista Evankeliumijuhlaa vietettiin Keski-Pohjanmaan Toholammilla ja lokakuun alussa kokoonnuttiin Helsinkiin varsinaiseen 150-vuotisjuhlaan. Juhlaa vietettiin Helsingin Luther-kirkolla ja Temppeliaukion kirkossa, jossa järjestetty Riemumessu kokosi 700 messukävijää paikalle. Lisäksi juhlavuoteen on kuulunut useita paikallisia juhlia. Marraskuussa Sley järjestää yhteistyössä Turun Henrikinseurakunnan, Katariinanseurakunnan, Maarian seurakunnan, Mikaelinseurakunnan ja Paattisten seurakunnan Pohjoismaiden suurimman kristillisen nuorten viikonlopputapahtuman, Maata Näkyvissä -festarit Turussa.