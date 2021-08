Sley tunnustelee työmahdollisuutta Indonesiassa

Lauantaina 28. elokuuta kokoontunut Sleyn hallitus antoi alustavan hyväksynnän lähetysosastolle jatkaa yhteistyötunnusteluja Niasin Protestanttisen Kristillisen kirkon (BKPN) kanssa. BKPN on Indonesiassa toimiva luterilainen kirkko. Yhteistyö tulisi ainakin aluksi olemaan lähinnä teologista koulutusta. Yhteistyön aloittaminen edellyttää kirkon lähetystyön toimikunnan hyväksymisen.

– Paikallinen kirkko oli asiassa viime keväänä aloitteellinen. Olemme kyllä aktiivisesti katselleet alueella työmahdollisuuksia jo aiemminkin, mutta tämä kutsu tuli meistä riippumatta, lähetysjohtaja Ville Auvinen kertoo.

Auvisen mukaan mahdollisuus vaikuttaa lupaavalta: alue on Sleyn strategian mukainen ja kirkolla on näky ei-kristittyjen ihmisten tavoittamisesta alueella. Päätöksien ohella joudutaan kuitenkin odottamaan myös alueen koronatilanteen kohenemista.

– Kaakkois-Aasian koronatilanne on edelleen vakava, eikä vielä Indonesiaan ole mahdollista mennä. Jos yhteistyö käynnistyy, vierailuluennot on tarkoitus aloittaa niin pian kuin koronatilanne sen sallii, Auvinen toteaa.

Myanmarin poliittisen tilanteen ollessa edelleen huomattavan epävakaa Auvinen vakuuttaa Myanmarin olevan edelleen Kaakkois-Aasian tärkein kohde Sleyn lähetystyössä. Työ Myanmarissa on kuitenkin tällä hetkellä täysin mahdotonta.

– Meidän tehtäväksemme on annettu Jumalan temppelin, eli Kristuksen maailmanlaajan seurakunnan rakentaminen. Kaakkois-Aasia on alue, missä Jumalan temppeli tarvitsee paljon rakentamista. Jos meille aukeaa mahdollisuus alueelle mennä, kutsumme kaikki rakentamaan Kristuksen kirkkoa Kaakkois-Aasian Indonesiassa. On innostavaa päästä tekemään työtä alueelle, jossa ei ole paljoa kristittyjä.