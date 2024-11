Sleyn Seikkaillen läpi Raamatun -hankkeelle kirkkohallituksen avustus yhdessä Kälviän seurakunnan kanssa

Sley ja Kälviän seurakunta ovat yhdessä saaneet Kirkkohallitukselta avustuksen Seikkaillen läpi Raamatun -materiaalin laajentamiseen Vanhan testamentin kertomuksiin. Hanke jatkaa suosittua kristillisen varhaiskasvatuksen materiaalipakettia.

Sley on yhteistyössä Kälviän seurakunnan kanssa saanut Kirkkohallitukselta 5 000 euron avustuksen Vanhan testamentin Seikkaillen läpi Raamatun -materiaalin kehittämiseen. Avustus myönnettiin Kirkkohallituksen täysistunnossa 19. marraskuuta osana seurakuntien kokeilutoiminnan tukemista.

– Tavoitteena on tukea seurakuntien ja kristillisten järjestöjen uskontokasvatusta lapsille ja kouluikäisille. Hanke toteutetaan kehittämällä ja julkaisemalla Vanhan testamentin materiaali verkkosivustona. Lisäksi järjestetään koulutuksia ja työpajoja ohjaajille ja materiaalia testataan erilaisissa seurakunnan tilaisuuksissa. Materiaalin kehittämiseksi kerätään myös käyttäjäpalautetta. Kohderyhmänä ovat seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset sekä lapset ja kouluikäiset, jotka osallistuvat Seikkaillen läpi Raamatun -tapahtumiin, kertoo Sleyn lapsi-, varhaisnuoriso- ja perhetyön sihteeri Saija Simanainen.

Seikkaillen läpi Raamatun -materiaali on veloituksetta jaeltava laaja Sleyn kasvatustyön tuottama materiaalipaketti järjestöjen ja seurakuntien varhaiskasvatustyön käyttöön. Tähän saakka julkaistu materiaali sisältää 48 Uuden testamentin kertomusta. Jeesuksen elämän keskeiset tapahtumat ja seurakunnan alkuvaiheet käsitellään lapsilähtöisesti Raamatun henkilöistä käsin. Materiaalin kokonaislaajuus on lähes 300 sivua ja sitä on ladattu Sleyn sivustolta tuhansia kertoja vuodessa.

– Kälviän seurakunta toimii pilottiseurakuntana Sleyssä toimitetulle materiaalille. Olemme siis sitoutuneet käyttämään materiaalia kouluikäisten leireillä ja Donkkis Big Night -toimintailtojen raamattuopetuksissa ja toimintapisteillä, kertoo Kälviän seurakunnan nuorisotyönohjaaja Sirpa Klapuri.

Nyt käynnissä olevan hankkeen tavoitteena on jatkaa Seikkaillen läpi Raamatun -materiaalipaketti kattamaan myös Vanhaa testamenttia. Materiaali sisältää edelleen lapsille ja varhaisnuorille sopivia oppimismenetelmiä, draamaa ja toiminnallisia tehtäviä, jotka rohkaisevat osallistujia tutkimaan Raamatun tekstejä uudella tavalla.

Kirkkohallituksen myöntämät avustukset on suunnattu innovaatioihin, jotka edistävät toimintaa, taloutta ja hallintoa seurakunnissa. Myöntämiskriteereinä olivat muun muassa innovatiivisuus, yhteistyö ja levitettävyys. Tavoitteena on, että hankkeet ovat kokeilevia ja tarjoavat uusia ratkaisuja tunnistettuihin haasteisiin.

Kaikkiaan Kirkkohallitus myönsi avustuksia 155 000 euroa eri kokeiluhankkeisiin. Kälviän seurakunnan lisäksi avustuksen saivat muun muassa Espoon seurakuntayhtymä Uskottu-mobiilisovelluksen luomiseen ja Urjalan seurakunta toimitusjohtajamaisen johtamismallin kokeiluun.