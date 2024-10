Sleyn työ Inkerin kirkossa noudattaa piispainkokouksen linjauksia

Ylen artikkelissa Kirkko linjasi, että taloudellisen tuen Venäjälle on loputtava – sen alainen järjestö ei totellut (14.10.) on käsitelty Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen toimintaa Inkerin kirkon parissa Venäjällä ja nostettu esiin huolia liittyen Inkerin kirkon taloudelliseen tukemiseen. Haluamme selventää asiaa omalta puoleltamme.

Sleyn työ Inkerin kirkossa on lähetysjärjestöjen työtä valvovan piispainkokouksen linjausten mukaista. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon paikallisseurakuntia on kehotettu välttämään kolehtien keräämistä Inkerin kirkolle, mutta ohjeistusta järjestösektorille ei ole annettu. Sleyllä on pitkä kokemus ja merkittävää asiantuntemusta alueella toimimisesta. Toimintamme perustuu vastuullisuuteen ja parhaan asiantuntemuksemme mukaan tehtyihin riskianalyyseihin.

– Jos kirkkohallitus tulevaisuudessa linjaa, etteivät kirkon kumppanijärjestötkään voi jatkossa tukea Inkerin kirkon työtä, on tilanne siinä tapauksessa toinen, Sleyn toiminnanjohtaja Tom Säilä kertoo.

Taloudellinen tukemme menee suoraan Inkerin kirkolle ja varmistamme, että varat eivät kulje pakotelistalla olevien tahojen kautta. Noudatamme kaikkia kansainvälisiä säädöksiä rahaliikenteessä, emmekä vie länsivaluuttaa Venäjälle.

Inkerin kirkko on luterilainen vähemmistökirkko Venäjällä. Inkerin kirkko tarvitsee tukea voidakseen jatkaa tärkeää työtään paikallisten ihmisten parissa haastavissa olosuhteissa.

Artikkelissa esitetään huolia toiminnastamme, mutta ilman konkreettisia todisteita tai esimerkkejä mahdollisista väärinkäytöksistä. On tärkeää, että maailmanpoliittisesti vaikeina aikoina keskustelu perustuu faktoihin ja että mahdolliset epäselvyydet selvitetään avoimesti ja rakentavasti.

On totta, että työskentely maassa, joka käy hyökkäyssotaa, sisältää riskejä. Kuitenkin lähetystyöhön kuuluu luonteensa vuoksi tiettyjä riskejä, jotka olemme valmiita ottamaan edistääksemme kirkon työtä ja tukeaksemme ihmisiä vaikeina aikoina. Uskomme, että juuri nyt on erityisen tärkeää olla läsnä ja tarjota toivoa sekä hengellistä tukea.