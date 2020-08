Soli Deo Gloria

Eerika ja Miikkael Halonen ovat aviopari, jolle klassinen musiikki on Jumalalta saatu kutsumus. He haluavat jakaa musiikin tuomaa iloa esimerkiksi soittamalla urkuja rippikoululaisten kanssa.

Kokkolan kirkon urkujen reunassa on liukuovella varustettu luukku, josta löytyy valokatkaisija. Eerika Halonen napsauttaa urkujen valon päälle, Miikkael Halonen istuu vaimonsa viereen. Urut alkavat soida, ja Haloset yrittävät keskittyä samaan aikaan sekä soittamiseen että kuvattavana oloon. Soittamisen jälkeen valokuvaaja Mikael Rydenfelt kutsuu pariskunnan kirkon urkujen sisään. Kirkko on arkena kiinni, mutta ystävällinen suntio on päästänyt meidät sisälle valokuvien ottamista varten.

Urkuteemaiset kuvat eivät ole kaukaa haettuja, sillä klassinen musiikki on avioparin intohimo. Heidän arkensa täyttyy musiikin opiskelusta Sibelius-Akatemiassa ja muista musiikkiin liittyvistä töistä. Eerika jatkaa syksyllä pro gradu -opinnäytetyön kirjoittamista musiikkikasvatuksesta ja vetää muskareita, Miikkael opettaa piano-oppilaita ja lukee lisäksi latinaa. Molemmat ovat toimineet kanttoreina esimerkiksi Evankeliumiyhdistyksen Pyhän sydämen kappelilla. Eerika on valmis kanttori, Miikkaelin maisterintutkinnosta puuttuvat enää tutkintokonsertit, joita ei keväällä voitu järjestää. Eerika johtaa myös Helsingin Evankelisten opiskelijoiden Elävät kivet –kuoroa.

Urkujensoiton molemmat ovat aloittaneet vasta Sibelius-Akatemian myötä. Urkupenkillä Eerika ja Miikkael itse asiassa tapasivatkin.

– Tutustuimme saman urkuopettajan ryhmätunnilla, ja yhteiset matineat olivat ensimmäisiä kohtaamisiamme, pariskunta selittää. Naimisiin Haloset menivät heinäkuun alussa.

Alan jakaminen on Halosille iso lahja ja ilonaihe, ja avioliiton arjessa laulaminen ja soittaminen ovat vahvasti läsnä.

– Ideoiden jakaminen ja toisen mielipiteen kysyminen on rikastuttavaa, Miikkael pohtii.

– Musiikki on iso osa yhteistä hartauselämäämme kotona, ja yhteistä rukousta. Se ei tunnu työn jatkamiselta kotona, vaan ihanalta yhteiseltä asialta, Eerika painottaa.

