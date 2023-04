STI kutsui Soili Haverisen pääsihteeriksi

Soili Haverinen on valittu Suomen teologisen instituutin pääsihteeriksi. Haverinen on toiminut Helsingin Luther-kirkon teologina ja Suur-Helsingin piirivastaavana. Suomen teologinen instituutti on teologista opetus- ja tutkimustyötä harjoittava laitos. Sley on yksi STI:n yhdeksästä jäsenjärjestöstä.

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen työntekijä Soili Haverinen on valittu Suomen teologisen instituutin pääsihteerin tehtävään. Haverinen siirtyy STI:n palvelukseen myöhemmin tämän vuoden elokuussa. Haverinen kutsuttiin Sleyn työhön joulukuussa 2014 Evankeliumiyhdistyksen tehdessä paluuta Helsingin Luther-kirkolle, ja hän aloitti työnsä Sleyn palveluksessa vuoden 2016 alussa. Soili Haverinen on työskennellyt Sleyssä Helsingin Luther-kirkon teologina ja Suur-Helsingin piirivastaavana.

– On ollut ainutlaatuisen upeaa olla mukana Luther-kirkon kotiinpaluussa ja käynnistämässä sen työtä yhdessä mieheni Martin ja suuren joukon vastuunkantajia kanssa. Yhteisö on vahvalla pohjalla, ja uskon, että tämä muutos antaa sille tilaisuuden kasvaa eteenpäin. En ole Luther-kirkon yhteisöä hylkäämässä, koska se on edelleen minun rakas seurakuntani, vaikka roolini nyt muuttuukin. Olen myös valtavan kiitollinen Sleyn työyhteisölle näistä vuosista. Mieli on samaan aikaan haikea ja innostunut. STI:n puitteissa tulemme olemaan jatkossakin tiiviisti yhteydessä. Sleyssä koetusta ja opitusta on paljon hyötyä ja siunausta uudessa tehtävässä STI:ssä. Teen omalta osaltani parhaani, että Sleyn palvelukseen niin kotimaahan kuin lähetyskentille kasvaisi jatkossakin juurevia, Kristus-keskeisiä ja kutsumustietoisia teologeja, Haverinen kertoo.

Haverinen toimii lukuisissa luottamustehtävissä, kuten kirkolliskokousedustajana, hiippakuntavaltuustossa, kirkkovaltuutettuna seurakuntayhtymässä sekä kotiseurakuntansa seurakuntaneuvostossa. Haverinen on myös väitöskirjatutkija ja laatii väitöskirjaansa tutkien feminismiä.

– Soili on idearikas ja aikaansaava teologi, joka yhdessä Martin kanssa on tehnyt upeaa työtä rakentaessaan suuren ja toimivan messuyhteisön Helsingin Luther-kirkkoon. Tämä on ollut merkittävää työtä. Olen iloinnut myös siitä muusta monipuolisuudesta, jota työhömme olemme Soilin kautta saaneet. Tuntuu hyvältä, että Soilin työ jatkuu juuri STI:llä. Teemmenykyisin paljon yhteistyötä STI:n kanssa, paljon enemmän kuin ennen. Soili pysyy siis lähellä ja on edelleen meille tärkeä, vaikka nyt siirtyy uuteen tehtävään, Sleyn kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen kiittää.

Suomen teologinen instituutti on teologista opetus- ja tutkimustyötä harjoittava laitos. Se pitäytyy toiminnassaan Raamattuun ja Suomen evankelis–luterilaisen kirkon tunnustukseen. STI tukee erityisesti teologian opiskelijoita sekä heidän opinnoissaan että hengellisessä elämässään. STI on kirkon herätysliikejärjestöjen merkittävin yhteistyöelin. Sley on yksi STI:n vuoden 1987 seitsemästä perustajajärjestöstä ja tänään yksi sen yhdeksästä jäsenjärjestöstä.