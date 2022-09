Suomi-syksy

Liisa Rossin lähettikirje 5/2022 – 20.9.2022

Terveisiä Lahdesta!

Edellisestä kirjeestä on vierähtänyt jo kolme kuukautta, joten on korkea aika kirjoitella teille uusia kuulumisia. Tulin Suomeen kesä-heinäkuun vaihteessa ja pääsin heti ensimmäiseksi Karkun Evankeliumijuhlaan. Kylläpä tuntui hyvältä parin vuoden tauon jälkeen olla yhdessä koolla isolla porukalla ja tavata myös monia teistä. Vaikka työtehtävien vuoksi välillä piti säntäillä kelloa katsoen paikasta toiseen, oli ihanaa, että oli mahdollista myös pysähtyä osallistumaan ohjelmaan. Sunnuntain messun yhteydessä oli lähettien matkaansiunaaminen, ja niinpä minäkin sain heti kotimaankauden alkuun siunauksen kolmannelle työkaudelleni. Sastamalan kirkkoherra Vesa Aurén tuurasi äkillisesti sairastunutta piispaa ja piti meille todelle hyvän ja koskettavan puheen muistuttaen Jumalan lupauksista ja siitä, että Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antaamansa kutsua.

Heinä- ja elokuu kuluivat valtaosin paluujaksolla ja kesälomalla. Vaikka siirtymä Suomenlahden yli on kilometreissä ja tunneissa lyhyt, on arvokasta, että meille on varattu työjakso ihan vaan siihen palaamiseen. Monenlaisia pieniä käytännön asioita ja erityisesti monenlaisia tunteita siihen liittyy. Pääsin kesän aikana myös viettämään aikaa ystävien ja kummilasten kanssa, käymään sukutapaamisessa ja osallistumaan pienimmän kummityttöni ristiäisiin. Isoimman kummitytön kanssa asumme nyt puoli vuotta samassa kaupungissa, joten olen saanut nauttia arkisesta yhdessäolosta kaikkien niiden vuosien jälkeen, kun on ollut mahdollista tavata vain pari kertaa vuodessa. Ehdinpä myös viettää viimeisen kesälomaviikon Saariselän alkavan ruskan

keskellä.

Vierailusyksyn startti

Lomaviikkojen välissä kävin elokuussa viikon töissä, että pääsin lähettipäiville ja teologisille päiville. Toki niissä oli myös asiasisältöä, mutta tärkein anti ehkä kuitenkin oli yhteinen jakaminen nykyisten ja mahdollisten tulevien työkavereiden kanssa, kun paikalla oli niin lähettejä, kotimaantyöntekijöitä kuin entisiä lähettejä ja viime lähetyskurssin käyneitäkin. Meillä on töissä hienoa porukkaa.

Nyt syksyn työt ovat pyörähtäneet vauhdilla käyntiin. Viisi vuotta sitten lähdin Viroon Kokkolasta, Armon kappelin seurakunnan matkaan lähettämänä. Siksi oli erityisen hienoa aloittaa syksyn kiertämiset sieltä, paikasta, johon edelleen tunnen tulevani kotiin ja omien ihmisten luo. Neljään päivään mahtui mm. Kokkolan evankeliumijuhlat, raamattuluento ja Evankelisten Opiskelijoiden ilta. Kokkolan jälkeenkin jatkoin kotikentällä: viime viikonlopun vietin Kouvolassa Hietoinrannan raamattuviikonlopussa. Mahtava kombi-naatio saada opettaa Raamattua ja pitää esillä lähetysasiaa.

Viron kieltäkin pääsee hyödyntämään välillä yllättävissä paikoissa. Kokkolalai-set tietävät nyt, että ainoa viroon hepreasta tullut lainasana on luomis-kertomuksen alun kuvaama ”tohuvabohu” – ”kaaos”, ja hietoinrannan leiriläiset saivat lisähaastetta Aliakseen, kun oikea sana pitikin yrittää ymmärtää viron-kielisestä selityksestä.

Kirjeen lopusta löydät syksyn vierailukalenterin, joka vielä tässä tulevien viikkojen mittaan tarkentuu. Tarkemmat tiedot voi kurkata Sleyn tapahtumakalenterista (tapahtumat.sley.fi), seurakuntien tiedotuksesta tai vaikka kysyä suoraan minulta.

Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä.

Viime viikonloppuna tutkimme psalmeja ja erityisesti sitä, mitä ne kertovat meille Jumalan hyvyydestä. Kuinka paljon Jumalan hyvyyttä meidän ympärillämme onkaan! Hän on ihmeellisen tarkasti luonut tämän maailman ja jokaisen meistä ja edelleen ylläpitää elämää ja huolehtii meidän elämästämme. Hän on johdattanut kansaansa. Ja ennen kaikkea Hän on Jeesuksessa pelastanut meidät, nostanut pimeydestä valoon ja avannut taivaan. Lukemissamme psalmeissa toistui usein kehotus kiittää Herraa. Muistammehan sen omankin elämämme keskellä: kiittää näistä suurista asioista ja kiittää niistä itsestäänselvn tuntuisista arkisista asioista? Ne ovat kaikki Jumalan suurta armoa.

Kiittää voimme monella tavalla. Psalmeissa siihen liittyy myös kehotus julistaa Herran iankaikkista armoa. Tämä meidän yhteinen työmmekin on yksi tapa kiittää Jumalaa. Olemme saaneet maistaa Herran hyvyyttä, joten haluamme olla viemässä sitä eteenpäin myös muille. Jokainen rukouksesi, jokainen rohkaiseva sanasi ja jokainen lahjoittamasi euro on osa tätä Jumalan kansan vuosituhansien jatkumoa, Hänen hyvyytensä vastaaottamista ja eteenpäin antamista.

Kiitos siis sinulle kaikista tavoista, joilla olet mukana! Ilman sitä tätä työtä ei tehdä. Samalla nyt syksyn alussa on hyvä hetki myös miettiä, voisitko alkaa lähetystyön säännölliseksi kuukausitukijaksi, jos et sitä vielä tee. Tai voisitko kutsua jonkun toisenkin mukaan lähettäjärenkaaseen? Tai nyt kun maailman tilanne nostaa myös lähetystyön kuluja, olisiko sinulla mahdollista hieman kasvattaa tukisummaasi. Kaikki tämä vapaudesta ja ilosta käsin ja muistaen, että Jumala ei jää meille velkaa.

26.9. ma klo 13 KOUVOLA Käpylä-Tornionmäen lähetys-piiri. Käpylän kirkko

28.9 ke klo 9.30 KOUVOLA Koivistontalon lähetyspiiri

28.9. ke klo 17 KOUVOLA Lähetysilta ja Kohtaamisen keskiviikko. Kohtaamispaikka

1.10. la klo 18 KOUVOLA Kouvolan seurakunta 100 vuotta -nostalgianuortenilta. Keskuskirkko

3.10. ma klo 14 KOUVOLA Evankelinen lähetyspiiri. Seurakuntakeskuksen Martta-sali

9.10. su klo 12 JYVÄSKYLÄ Keski-Suomen evankeliumi-juhla. Lutherin kirkko

10.10. ma klo 13 KANNONKOSKI Siionin kanteleen lähetysseurat. Seurakuntatalo

10.10. ma klo 18 KARSTULA Siionin kanteleen lähetysseurat. Seurakuntatalo

12.10. ke klo 14 LOIMAA Lähetyspiiri. Kaupunginkirkko

12.10. ke klo 17 LOIMAA Lähetysilta. Niinijoen rukous-huone

13.10. to HARJAVALTA

17.10. ma klo 17 LAHTI Naistenpiiri. Lutherin kirkko

30.10. su klo 9–13 JOENSUU Sunnuntai kirkolla. Rantaky-län kirkko

30.10. su klo 16 JOENSUU Katsaus Viron uskonnolliseen tilanteeseen. Seurakuntakeskuksen yläsali

1.11. ti klo 18 JOENSUU Raamattupiiri. Rantakylän kirkko

2.11. ke klo 18.30 JOENSUU. EO-ilta. Srk-keskuksen nuorisotila

3.11. to klo 13 JOENSUU. Siionin kanteleen lauluseurat. Pielisensuun kirkon alasali

7.11. klo 13 HAMINA Sleyn lähetyspiiri. Johanneksen kirkko

14.11. ma klo 13 IMATRA Lähetyspiiri. Vuoksenniskan rukoushuone

15.11. ti klo 16 SAVONLINNA Lähetyspiiri. Srk-keskus

18.–20.11. pe-su TURKU Maata Näkyvissä -festarit

24.–27.11. to-su KOUVOLA Anjalankosken seurakunta

29.11. ti klo 18.30 ROVANIEMI. EO-ilta. Niemen talo

30.11. ke klo 18.30 OULU. EO-ilta. Pyhän Luukkaan kappeli

2.12. pe klo 18 KOTKA Sleyn nuortenilta. Luther-sali

3.12. la klo 10–12 KOUVOLA Lähetysmyyjäiset

4.12. su LAPPEENRANTA Messu ja lähetystilaisuus. Armonkallio

7.12. ke VÄHÄKYRÖ Lähetysilta

8.12. to klo 18 ALAJÄRVI Lähetysilta. Kirkontupa

11.12 su klo 17 KOTKA Iltamessu ja piirin joulujuhla. Luther-sali

Siunausta ja Jumalan hyvä lahjoja syksyysi!

Liisa Rossi