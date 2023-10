Supo ei ole kiinnostunut Sleystä

Turun piispa Mari Leppänen oli keskiviikkona 4.10. Radio Dein piispan kyselytunnin vieraana. Ei liene yllätys, että keskustelussa puhuttiin paljon Inkerin kirkon syyskuun alussa toteutetusta pappisvihkimyksestä, jossa neljä suomalaista Inkerin kirkon pappisdiakonia ja yksi japanilainen teologian tohtori vihittiin papeiksi. Pappisdiakonien kohdalla oli kysymys jo pappisvirassa olevien statuksen korottamisesta, sillä Inkerin kirkossa on käytössä kaksiportainen pappisvirka.

Radio Dein keskustelussa piispa Leppänen totesi suojelupoliisin, Supon, olevan kiinnostunut tästä pappisvihkimyksestä. Ikävä kyllä tässä kohdassa piispa Leppänen levitti väärää ja vahvasti leimaavaa tietoa vihityistä ja heidän taustajärjestöistään. Piispan tieto lienee peräisin Lännen Medialta, jonka uutinen julkaistiin useissa lehdissä jokin aika sitten. Tiedon olisi voinut helposti tarkistaa Supolta ennen sen julkista levittämistä.

Olin yhteydessä Supoon, ja minulle kerrottiin, ettei heillä ole mitään erityistä kiinnostusta pappisvihkimystämme kohtaan. Lännen Median kysymykseen he olivat yleisesti todenneet, että ordinaation kaltaisia vierailuja toki voidaan käyttää informaatiovaikuttamisen välineenä (Supon vastaus Lännen Medialle sanasta sanaan on liitettynä tämän tekstin lopussa). Mutta jos minä lähettäisin Supolle kysymyksen, voiko kirkkojen avaaminen samaa sukupuolta olevien parien vihkimiselle toimia Venäjän informaatiovaikuttamisen välineenä, uskon, että he voisivat vastata siihenkin myöntävästi.

Haastattelussa piispa Leppänen kysyy myös, onko Sley Suomen vai Inkerin kirkon järjestö. Sley on ollut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö niin kauan kuin kyseinen järjestelmä on ollut olemassa. Sley – kuten muutkin kirkon lähetysjärjestöt – on solminut kirkon kanssa perussopimuksen, joka päivitettiin viime keväänä. Inkerin kirkon kanssa Sleyllä on yhteistyösopimus kuten muidenkin kumppanikirkkojensa kanssa. Sleyn työ Inkerin kirkossa perustuu tähän yhteistyösopimukseen. Inkerin kirkon työyhteyteen lähetetyt työntekijät, ovat he sitten kokoaikaisia tai osa-aikaisia, palvelevat yhtä aikaa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa, Inkerin kirkkoa ja lähetysjärjestöä. Sosiaalisessa mediassa on myös epäilty, että suurin osa Sleyn papeista olisi Inkerin kirkon pappeja. Sleyn kotimaan työssä toimivista papeista tällä hetkellä 13 on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappeja ja kolme jonkun muun kirkon.

Tässä vielä Supon vastaus Lännen Medialle:

”Venäjä pyrkii informaatiovaikuttamisellaan vahvistamaan narratiiviaan perinteisten arvojen puolustajana. Venäjän informaatiokampanjoiden kohteena on ulkomailla asuvien venäläisten ohella myös Venäjän sisäinen yleisö, ja siksi tällaisia vierailuja länsimaista voidaan käyttää informaatiovaikuttamisen välineenä Venäjän kotimaiselle yleisölle.”