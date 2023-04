Suuri autuus -juhlakirja julkaistiin Helsingissä

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen 150-vuotisjuhlakirja julkaistiin 16. huhtikuuta iltapäivällä Helsingin Luther-kirkossa järjestetyssä kaksikielisessä juhlassa. Kirja julkaistiin ja juhla järjestettiin yhdessä ruotsinkielisen sisarjärjestö SLEFin kanssa. Juhlassa laulettiin yhdessä kahdella kielellä Siionin kanteleen ja Sionsharpanin lauluja ja kuultiin puheenvuorot Sley ry:n kustannusosakeyhtiö Sley-Median toimitusjohtaja Teemu Haatajalta ja SLEFin toiminnanjohtaja Albert Häggblomilta. Alku- ja loppusanat lausui juhlakirjan laatineen toimikunnan puheenjohtaja pastori Martti Arkkila.

– Liikkeemme on ollut alusta saakka kaksikielinen. Se on suuri rikkaus. Äidinkieli on uskon kieli. Kaksikielisenä liikkeenä voimme tarjota hengellisen kodin sekä ruotsin- että suomenkielisille. Siksi juhlimme ja kiitämme tänään molemmilla kotimaisilla kielillä. Työmme jatkuu laaja-alaisena suomeksi ja ruotsiksi. Tehtävämme on vielä kesken. Uskomme ja toivomme saavamme jatkaa Herran elopellolla ylösnousemuksen aamuun asti. Juhlakirjamme sivuilta piirtyy kuva elinvoimaisesta ja dynaamisesta liikkeestä, jolla on selkeä Jumalan sanalle uskollinen sanoma ja asianmukaiset toimintamallit. Evankelinen herätysliike julistaa jatkossakin suurta autuutta Jeesuksessa Kristuksessa sekä kotimaassa että lähetyskentillä. Kiitän Sleyn ja Sley-Median puolesta artikkelien kirjoittajia, kirjan koonnutta toimikuntaa ja sen graafisesta suunnittelusta ja taitosta vastannutta SLEF-Mediaa, Teemu Haataja kiitti.

Juhlapäivä jatkui yhteislaulujen ja puheiden jälkeen kakkukahveilla ja iltapäivän kaksikielisellä juhlamessulla, joka kokosi Helsingin Luther-kirkon täyteen. Messussa saarnasivat yhdessä Sleyn toiminnanjohtaja Tom Säilä ja SLEFin kotimaantyönjohtaja Tomas Klemets.

