Suuri ja iloinen elämänmuutos

Siiri ja Marko Turusen lähettikirje 1/2023

Suunnitelmia ja suunnitelmien muutoksia

”Ihminen kaavailee monenlaista, mutta kaikki käy Herran tahdon mukaan.” (Sananlaskut 19:21) Mekin olimme kaavailleet monenlaisia mielestämme hyvin tärkeitä asioita joulukuulle 2022. Ajatuksemme oli, että kun Siiri jää äitiyslomalle marraskuun lopulla, Marko ehtii vielä käydä useammalla työreissulla pitkin maakuntia ennen lapsen syntymää. Monia tilaisuuksia ehtisi vielä pitää ja monia ihmisiä kohdata. Myös uuden kodin laittaminen, joululahjojen hankkiminen, seinän maalaaminen ja verhojen lyhentäminen olivat hienoja aikomuksia henkilökohtaisella TODO-listallamme. Mutta toisin kävi: sen sijaan, että Marko olisi lähtenyt 3. joulukuuta Kokkolaan, lähdimmekin yhdessä Naistenklinikalle, ja seuraavana aamuna tyttäremme Aurora syntyi. Laskettuun aikaan oli tuolloin vähän päälle kaksi viikkoa. Näin suunnitelmat muuttuivat ja elämän prioriteetit menivät uusiksi. Loppuvuosi ja tammikuun alku olikin sitten vanhempainvapaata ja vuosilomaa, vaipanvaihtoa ja imettämistä ja ennen kaikkea uuden elämän ihmettelyä ja Auroraan tutustumista. Tällä viikolla Marko on palannut töihin ja Siiri jatkaa toistaiseksi äitiyslomalla. Kentälle olemme näillä näkymin siirtymässä maaliskuussa.

Joulu: Kun Jumala syntyi ihmiseksi

Ainoana työtehtävänä tämän jakson aikana toimitin jouluyön messun Pyhän Sydämen kappelissa Helsingissä. Olimme sopineet kappelin pastorin Jari Rankisen kanssa tämän jumalanpalveluksen pitämisestä jo vuosi sitten, ennen kuin Aurorasta oli vielä tietoakaan. Oli samaan aikaan hyvin miellyttävää ja epätodellista ajella aattoiltana pitkin Helsingin hiljentyneitä teitä Kallioon Kirstinkadulle. Kappelin valaistuksena olivat kynttilät ja messuun osallistujien tuohukset. Hiljennyimme joulun ihmeen äärellä: Jumala syntyy ihmiseksi, pieneksi lapseksi talliin. Omasta elämäntilanteesta käsin ehkä ymmärsin nyt hieman paremmin, mitä se tarkoittaa. Ja jotta elämän realiteetit eivät unohtuisi: Kotimatkalla noin klo 1.30 aikaan pysähdyin vielä Pukinmäen 24-h Alepaan ostamaan vaippoja, jotka olivat päässeet loppumaan sinä aikana, kun olin kirkossa. Kaupan myyjä, reipas somalityttö neuvoi tuossa vaiheessa jo hieman väsyneelle pastorille, miltä käytävältä nämä tärkeät tarvikkeet löytyvät. Myös ensimmäisenä jouluyönä tarvittiin vaippoja. Näin kokonaisvaltaisesti Jumala syntyi ihmiseksi.

Kaste ja nimi, nimi ja kaste?

Auroran kaste on puolentoista viikon päästä. Joku ehkä ihmettelee, miksi lapsen nimi jo kerrotaan, vaikka häntä ei ole vielä kastettu. On hyvä muistaa, että nimen ilmoittaminen vasta kasteen yhteydessä on suomalainen erikoisuus. Esimerkiksi Saksassa kätilö tiedustelee lapsen nimeä välittömästi synnytyksen jälkeen ja nimi merkitään heti syntymätodistukseen, kun napanuoraa on hädin tuskin ehditty katkaista. Kaste ei ole siis nimenantotilaisuus tässä kapeassa merkityksessä, mutta se on sitä sen rikkaassa hengellisessä merkityksessä: kastetusta tulee Jumalan lapsi ja hän saa kristityn nimen. ”Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme.” (1. Joh. 3:1) Pohdiskelin tätä aihetta aikanaan laajemminkin blogikirjoituksessa, jonka voit käydä lukemassa osoitteesta: https://www.sley.fi/sina-saat-uuden-nimen/.

Aurora kastetaan Pyhän Sydämen kappelin messussa sunnuntaina 22.1.2023 klo 11. Tilaisuus on kaikille avoin ja jumalanpalvelusta voi seurata myös suorana lähetyksenä Sleyn YouTube-kanavalta. Tervetuloa juhlistamaan tätä hetkeä meidän kanssamme ja iloitsemaan siitä, että jälleen yksi ihminen liitetään Jumalan perheeseen ja tehdään pelastuksesta osalliseksi.

Marko & Siiri

etunimi.sukunimi@sley.fi