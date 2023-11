Syksyn iloja ja haasteita

Pentti Marttilan ystäväkirje 4/2023

7.11.2023

Muistoja lähetyskentältä

Hyvät ystävät ja lähettäjät,

Kiitos uskollisuudestasi lähettäjänä ja hengellisen työn mahdollistajana. Lokakuussa sain viettää 60-vuotispäiviäni. Oli hyvä nähdä monia teitä Luther-talolla. Juhlien teema oli ”Ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus” (1. Kor. 1:18-24) Ilman Jeesuksen kärsimystä ja ylösnousemusta meillä ei ole toivoa. Kristus on kanssamme kärsimyksen ja ahdistuksen hetkinä. Itselleni Jeesus on tullut läheiseksi juuri silloin, kun kaikki muu on riisuttu pois.

Tällaisia aikoja ovat olleet mm. lasten onnettomuudet, sairaudet ja tilanteet, joissa omat voimat ovat olleet loppumassa. Lähetystyössä Mongoliassa lapsemme Teresa ja Justus olivat lähellä kuolemaa. Teresa putosi jokeen, mutta Jumalan armosta vaimoni Marja-Kaarina oli valppaana ja syöksyi ajoissa jokeen pelastamaan Teresaa. Jo veden alle vajonnut kaksivuotias saatiin nostettua pinnalle ja elvytettyä takaisin elämään.

1-vuotias Justus oli pahan oksennus- ja ripulitaudin kourissa paikallisessa sairaalassa. Häntä hoidettiin väärin, hän kärsi vakavasta nestehukasta, sai tajuttomuuskohtauksia ja oli hyvin lähellä kuolemaa. Paikallisten uskovien huolenpito ja monet rukoukset Mongoliassa ja Suomessa pelastivat tuolloin pienen Justus-pojan. Jossain vaiheessa olimme jo Marja- Kaarinan kanssa luovuttaneet ja antaneet Justuksen Jumalan käsiin, kuitenkin hän ihmeellisesti pelastui takaisin elämään. Sana Jeesuksen rististä tuli omakohtaiseksi ahdistuksen ja kuoleman edessä. Sana tuli lihaksi: ”Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.” (1. Kor. 1:18)

Hämeenlinnan messuyhteisön kuulumisia

Hämeenlinnan messuyhteisön syksyyn on mahtunut monia iloja ja haasteita. Olen iloinnut monista vapaaehtoisista, jotka antavat aikaansa yhteisen työn hyväksi. Ilman heidän työpanostaan, esirukouksiaan ja taloudellista vastuunkantoaan messuyhteisön elämä ei olisi mahdollista. Messuyhteisön työ on moni-ilmeistä. Kaiken keskuksena ovat sunnuntaiset messut. Tämän ohella meillä on raamattuopetuksia, seuroja, musiikki-iltoja, koululaisten ja nuorten iltoja.

Eräs syksyn uusista avauksista on ollut opiskelijailllat, joita olemme aloitelleet yhdessä Tampereen EO:n kanssa. Pari kertaa olimme ennen iltoja evankelioimassa kaupungilla ja kutsumassa mukaan uusia ihmisiä. Näyttää siltä, että nuorten aikuisten ja opiskelijoiden toiminta olisi elpymässä yli vuosikymmenen tauon jälkeen. Syksyn messuissa olemme ilahduttavasti kohdanneet uusia ihmisiä. Melkein joka messussa on ollut joku uusi kasvo. On ollut hienoa nähdä, että messut tavoittavat niitä, jotka eivät ole aiemmin käyneet Luther-talolla. Rukoillaan, että uudet ihmiset kotiutuvat messuyhteisöömme. Eräänä lauantaina pidimme aviopari- ja parisuhdepäivän. On tärkeää, että saamme rohkaista elämään Jumalan sanan mukaisesti avioliitoissa tänä monella lailla rikkinäisenä aikana.

Terveisiä Aasian lähetystyöstä

Aasian lähetystyössä on ollut vaiherikas syksy. Toivaset ovat saaneet opettaa monissa Kaakkois-Aasian maissa (Myanmar, Thaimaa, Indonesia, Kamputsea) kuluneen syksyn aikana. Vaikka Myanmarissa lähetystyö on sotilasvallan takia haastavaa, olen säännöllisesti saanut olla Internetin välityksellä yhteydessä kirkon johtajaan Martiniin ja rohkaista häntä vaikean tilanteen keskellä.

Japanin työssä olemme iloinneet lähettimme Hiroaki Yoshimuran pappisvihkimksestä ja sen mukanaan tuomista uusista mahdollisuuksista. Työ voi laajeta saavuttamaan uusia ihmisiä. Tokion Suomi-kirkko etsii toiminnalleen suuntaa. Japanin työ tarvitsee valtavasti rukousta ja kaiken tukemme. Tiina Latva-Raskun ja Ken Takakin internet-työn japanilaisten parissa jätän myös esirukouksiimme.

Saavuttamattomien kansojen parissa tehtävässä työssämme koimme suuren takaiskun, kun Pekka Jauhiaisen ja Jari Rankisen opetusmatka Keski-Aaasiaan ei toteutunut. Jostain syystä he eivät saaneet viisumia, eikä viisumin eväämistä selitetty millään lailla. Ehkä viranomaiset eivät halunneet länsimaisia pastoreita opettamaan tai he arvelivat turvallisuustilanteen liian heikoksi. Tavoitteenamme on kuitenkin jatkaa tätä työtä tavalla tai toisella. Jätän rukousaiheeksi Keski-Aasian, Indonesian ja muut saavuttamattomat kansat.

Eräs rohkaiseva hanke on ollut online-koulutus, jota olemme järjestäneet työalueiden yhteistyökumppaneille. Viikoittain olemme pitäneet koulutusta luterilaisesta teologiasta ja lähetystyöstä. Itse olen toiminut koulutuksen moderaattorina ja luennoitsijat ovat olleet lähetysosastomme väkeä. Kokoontumiset ovat olleet englannin kielellä ja niissä on ollut reilut 10 osallistujaa eri työalueiltamme Afrikasta ja Aasiasta. On ollut ilo pitää näitä koulutuksia joka torstai parin tunnin ajan.

Jumalan hyvää huolenpitoa sinulle ja läheisillesi!