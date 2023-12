Syksyn summaus

Kisumun kulmilta

Virpi Otienon lähettikirje 6/2023

27.11.2023

Tervehdys jälleen Kisumusta! On vuoden viimeisen kirjeeni aika. Viime kirjeessäni kerroin pienten sateiden alkaneen. Lokakuussa vielä ajateltiin, että meteorologien ennustamat El Niño -sateet eivät taida sittenkään saapua, mutta toisin kävi. Marraskuu on ollut todella sateinen ja monin paikoin tulvat sekä niiden aiheuttamat tuhot ovat olleet mittavia: kymmeniä ihmisiä on kuollut, satoja loukkaantunut ja tuhannet ovat joutuneet jättämään kotinsa. Infrastruktuurin tuhojen lisäksi monet ovat menettäneet satonsa ja karjansa, kun vedet ovat huuhtoneet peltoja ja pientareita. Ennusteiden mukaan sateet jatkuvat tammikuulle asti. Rukoillaan, että vielä laajamittaisemmilta tuhoilta vältyttäisiin ja kaikki tarvitsevat saisivat avun tilanteeseensa.

Matongossa lukukausi on päättymäisillään. Ensi viikolla järjestetään loppukokeet, jonka jälkeen opiskelijat suuntaavat odotetulle lomalle. Meillä opettajilla on vielä edessä kokeiden tarkistukset ja arvosanojen antaminen kursseista. Sitten opettajatkin saavat hengähtää hiukan pidempään, sillä uusi lukukausi alkaa Matongossa vasta tammikuun lopulla.

Syksy on ollut monin tavoin työntäyteinen myös hallinnollisten tehtävien osalta. Lokamarraskuun vaihteessa pidimme lähettienkokouksen, johon myös lähetysjohtajamme Ville Auvinen saapui Suomesta. Aiemmin mainitsemani suunnitelmat ja talousarviot ensi vuodelle saatiin valmiiksi ajallaan ja laitettiin eteenpäin Suomeen käsiteltäväksi. Myös muuten paperitöitä on riittänyt ja yhteyttä olen saanut pitää moniin tahoihin lähetyksen hallinnollisten asioiden merkeissä. Vielä on tälle vuodelle muutama hallinnollinen asia hoidettavana ennen odotettua joululomaa. Rukoillaan, että kaikki nämä asiat sujuisivat hyvin ja tarvittavat toimenpiteet saataisiin tehtyä ajallaan.

Ilokseni olen tänä vuonna saanut lisää tukijoita työlleni, kun Oulaisten ja Maskun seurakunnat ovat ottaneet minut nimikkolähetikseen. Tervetuloa joukkoon! Nyt työtäni tukee 12 seurakuntaa tai isomman seurakunnan aluetta. Kiitos kaikille teille kuluneen vuoden tuesta ja rukouksista. Yhdessä näiden seurakuntien sekä teidän lukuisten yksittäisten työni tukijoiden kanssa saan olla tätä työtä tekemässä.

Ensi sunnuntaina on jälleen aika siirtyä uuteen kirkkovuoteen, kun juhlimme ensimmäistä adventtia. Hoosianna kaikuu jälleen kirkoissa ainakin siellä Suomessa. Täällä Kisumussa joulun tunnelmaan virittäydytään vuosittaisen seurakunnan seminaarin merkeissä. Perinteisesti seminaarin yhteydessä konfirmoidaan syksyn aikana rippikouluun osallistuneet varhaisnuoret. Tällä kertaa joukossa on myös mieheni veljenpoika, joten ilmassa on juhlan tuntua. Juhlan tuntua toivon jokaiselle tähän adventin ja joulun aikaan – olkoon Joulun Herra, Jeesus Kristus, mukana joulussasi!

”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.”

– Luukas 2:10-11 –