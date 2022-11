Syyskeräyksellä 13 000 euroa lapsi- ja perhetyölle

Sleyn Syyskeräys 2022 on päättynyt. Keräyksellä koottiin lasten ja perheiden hyväksi yhteensä yli 13 000 euroa. Kerätyillä varoilla koulutetaan vapaaehtoisia, kustannetaan turvallista luterilaista raamatunopetusmateriaalia lapsille ja tuetaan perheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Suuri ja sydämellinen kiitos jokaiselle lahjoittaneelle – työ lasten kanssa on aina ulkopuolisten lahjoittajien varassa.

Sleyn lapsi- ja perhetyö järjestää viikottain pyhäkouluja ja raamattukerhoja, kokoaa lapsia, varhaisnuoria ja perheitä leireille monta kertaa vuodessa ja toteuttaa kesäisin lasten oman Evankeliumijuhlan. Sleyn lapsi- ja perhetyö tukee seurakuntien kristillistä varhaiskasvatusta julkaisemalla veloituksetonta Seikkaillen läpi Raamatun -materiaalia ja lasten ja varhaisnuorten omaa Vinkki-lehteä. Varhaiskasvatustyössä musiikki on korvaamattoman tärkeää: siksi olemme julkaisseet myös Pikkukannel-laulukirjan.

Kiitos, että lahjoitit.

Voit liittyä alla olevalla lomakkeella tukemaan lapsi- ja perhetyötä säännöllisenä tukijana.

