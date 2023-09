Syyskeräys 2023: Raamattukoulutus Karkun opistolla

Hei! Antamiasi tietoja käsitellään meillä luotettavasti. Me emme anna niitä kenenkään ulkopuolisen käyttöön ja säilytämme niitä aina turvallisesti. Me Sleystä saatamme olla sinuun yhteydessä, jos se sinulle sopii. Voit lukea lisää Sleyn tietosuojaselosteesta. Poliisihallitus on antanut meille rahankeräysluvan RA/2021/1127.

Raamattu on Jumalan puhetta sinulle ja minulle. Siksi sen oppiminen ja opettaminen on elämän tärkeimpiä asioita. Karkun evankelinen opisto on Sleyn valtakunnallinen koulutuskeskus, missä me järjestämme kahdesti vuodessa kolmen kuukauden raamattukurssin, useita lyhyempiä raamattuviikonloppuja ja pidämme lukuisia raamattutunteja osana eri-ikäisten viikonloppuleirejä ja kokoontumisia. Pandemia-aika myös vahvisti työtämme verkossa ja Karkun evankelisen opiston raamattuopetus tavoittaa väkeä laajasti myös opiston kauniin pihapiirin ulkopuolelta.

Moni on saanut näiltä kursseilta ja verkkomateriaaleista suuria eväitä elämäänsä, ehkä sinäkin. Karkun evankelisella opistolla olemme antaneet tuhansille ihmisille puitteet ja mahdollisuuden omistaa lyhyemmän tai pidemmän jakson elämästään Jumalan sanan tutkimiselle turvallisen ja laadukkaan opetuksen parissa.

Tämä mahdollisuus ei ole itsestäänselvyys. Se vaatii resursseja sekä suunnitelmallista ja päämäärätietoista työtä. Työ on kuitenkin kannattavaa ja sen hedelmät ovat merkittävät. Tänä syksynä Sleyn valtakunnallinen syyskeräys kootaankin Karkun evankelisen opiston raamattukoulutustyölle.

Lahjallasi järjestetään erilaisia lyhyempiä ja pidempiä raamattukursseja – tärkeimpänä tietysti kolmen kuukauden raamattukurssi syksyisin ja keväisin. Syyskeräyksessä lahjasi antamalla olet myös edistämässä ja kehittämässä turvallista luterilaista raamatunopetusta verkossa, missä se tavoittaa jokaisen ihmisen elämäntilanteesta riippumatta, mökkilaiturilta sairaalan vuoteeseen.

Anna nyt lahjasi ja olet mukana tarjoamassa tilaisuuden Jumalan sanan oppimiselle ja opiskelemiselle Karkun evankelisen opiston raamattukoulutustyön kautta. Kiitos lahjastasi.