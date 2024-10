Monet nuoret kohtaavat kriisin muuttaessaan kotoa uudelle opiskelupaikkakunnalle. Tämä siirtymävaihe on usein myös hetki, jolloin seurakuntayhteys ja hengellinen tuki horjuvat. Vaikka nuorisotyö on kasvattanut heidät rippikouluikäisinä, alkaa monen usko hiipua, kun itsenäistymisen myötä vastuu uskonelämästä siirtyy itse kannettavaksi.

Sinulla on mahdollisuus olla ratkaisemassa tätä ongelmaa. Median valtavirrassakin, on huomioitu nuorten miesten uskoontulo, kuten Joensuun Evankelisten Opiskelijoiden nykyisen puheenjohtaja Niko Väisäsen tarina Helsingin sanomissa osoittaa (HS 14.3.2024). On kysyttävä: kuinka me vastaamme tähän etsintään ja haluun löytää hengellinen koti? Nyt on ratkaiseva hetki toimia.

Sleyn työ opiskelijaikäisten parissa on taloudellisesti vaikeaa, sillä opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta kustantaa omaa toimintaansa. Kuitenkin lahjoitus opiskelijatyöhön on sijoitus tulevaisuuteen, jonka tuotto tulee näkymään vuosien päästä, kun nämä nuoret aikuiset kantavat vastuuta yhdistyksemme tulevaisuudesta – he ovat Sleyn tulevaisuus.

Tarvitsemme kipeästi resursseja sosiaalisen median tavoittavuuden lisäämiseen ja henkilöresursseihin, jotta voimme tavoittaa opiskelijat heidän elämänsä tärkeimmällä hetkellä. Osallistu Sleyn syyskeräykseen tänään ja ole mukana rakentamassa tulevaisuutta, jossa moni opiskelija löytää hengellisen kotinsa ja paikkansa Sleyn yhteisössä. Lahjoittamalla olet avainasemassa – tule mukaan muutokseen.