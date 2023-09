Syyskuiset terveiset!

Richard Ondichon lähettikirje 4/2023

14.9.2023

“Suuri on sinun uskollisuutesi!”

Herran armoa on se, että vielä elämme, hänen laupeutensa ei lopu koskaan. Joka aamu Herran armo on uusi, suuri on hänen uskollisuutensa.

(Valit.3:22-23)

Tämän raamatunkohdan myönteinen luonne ei todellakaan istu yhteen sen tosiasian kanssa, että se löytyy kirjasta, joka on kirjoitettu erityisesti valittamista varten. Siitä huolimatta yllä oleva jae on toiminut inspiraationa tunnetulle hymnille, jonka suosio on kasvanut viimeisten 150 vuoden aikana. Emme saa armoa ja myötätuntoa siksi, että olisimme uskollisia, vaan siksi, että Jumala on uskollinen. Hänen uskollisuutensa lupaukselle antaa meille mahdollisuuden vastaanottaa hänen armonsa.

Perheeni ja minä olemme voineet kaikin puolin hyvin ja olleet terveinä. Toukokuun lopusta elokuun loppuun Kirsillä oli työaiheinen matka Romaniaan. Minä ja kolme poikaamme jatkoimme kotona normaalia elämää, koska lapset olivat kesälomalla (ja minä töissä). Se oli hyvää isä-pojat-aikaa yhdessä. No, kolme kuukautta meni todella nopeasti ja nyt Kirsi on ollut täällä useita viikkoja tähän mennessä. Kiitämme Jumalaa matkan armosta.

Kaikkivaltiaan Jumalan armosta, meidän maahanmuuttajaseurakuntamme on kokoontunut Helsingin Luther-kirkolle nyt jo 7 vuoden ajan. Näiden seitsemän vuoden aikana olemme olleet mukana muslimityössä samalla kun uusia ihmisiä on löytänyt tiensä jumalanpalveluksiimme joka viikko.

Kyllä, tähän on mahtunut seitsemän vuotta julistamista ristiinnaulitusta Kristuksesta, sekä pelastuksesta, joka on osoitettu koko ihmiskunnalle – jokaiselle, joka uskoo! Varmasti Pyhä Henki oli vaikuttamassa siihen, kun SLEY perusti tämän seurakunnan. He ottivat uskon harppauksen perustaakseen luterilaisen kansainvälisen seurakunnan. Emme ole mikä tahansa luterilainen seurakunta, vaan olemme luterilaisen kirkon jäsen, joka pyrkii pysymään lujasti päätöksessään pitää uskonpuhdistuksesta syntyneen tunnustuksen, sekä Raamatun totuuden ja puhtauden elossa palveluksessamme ja opissamme.

Tapiolan seurakunta tarjosi meille Jumalan armosta mahdollisuuden viettää viikonloppua 25.-27.8.2023 Solvallassa Espoossa. Tällä kertaa meitä oli yli 43 henkilöä ilmoittautunut mukaan. Jotkut tulivat päiväksi ja palasivat kotiin illalla. Tapiolan seurakunnassa oli havaittu, että useiden taksien tilaaminen, kuten olemme tehneet ennen, tulee kalliimmaksi, joten meille päätettiin tilata bussi. Se oli siunattu teko Tapiolan seurakunnalta antaa meille mahdollisuus kokoontua ja oppia yhdessä Jumalan sanasta. Pystyimme järjestämään nuoret ryhmänjohtajat huolehtimaan monista paikalla olleista lapsista. Näyttää siltä, että nämä elokuun seminaarit, joita järjestämme, ovat yleistymässä vuosi vuodelta ja osallistujamäärät kasvavat jatkuvasti. Jos Jumala suo, tulevana vuonna otamme mukaan muita puhujia ja osallistujia Luther-kirkon iltapäivällä kokoontuvasta suomalaisesta messuyhteisöstä ja jopa sisarseurakunnastamme Helsingin Pyhän Sydämen kappelista.

Viime sunnuntaina meillä oli erään nelihenkisen perheen kaste. Isä kastettiin viime vuonna, ja äiti ja kolme lasta kysyivät jatkuvasti, milloin he saavat osallistua sunnuntain jumalanpalvelukseen. He ovat olleet piilossa pienessä huoneessa pitkään peläten, että Migri lähettää poliisin karkottamaan heidät Irakiin. Kävin heidän luonaan yksityisesti opettamassa heitä. Innostus pienen katekismuksen oppimiseen oli erittäin korkea. Joka kerta kun vierailin heidän luonaan, tuntui kuin avautuisi jotain uutta, ja jokaisessa nurkassa heidän pienessä yksiössään oli ilo. Koska he eivät saa tukea pakolaiskeskuksista, on ollut vaikea selviytyä aviomiehen pienellä tuella… MUTTA hän pyysi minua, voiko kirkko tukea heitä tarjoamalla heille jotain syötävää. Päätin pyytää lähetysjohtaja Ville Auviselta lupaa ostaa heille ruokaa, sillä tein sen pitkän aikaa omista taskustani. Tein sen iloisesti kuin rakastaen lähimmäistäni. Nyt kun heidät on kastettu, pyysimme jopa heidän asianajajaansa osallistumaan kastetilaisuuteen, jonka hän iloiten teki. Näin hänen itkevän, kun jaoin kasteen sakramenttia. Hän sanoi minulle jumalanpalveluksen jälkeen ”Richard, työsi ja intohimosi maahanmuuttajia kohtaan saa minut tuntemaan syyllisyyttä siitä, etten ole toiminut kuten sinä”.

Pyhäkoulumme on kasvanut, mutta meidän on jaettava se kahteen ryhmään, koska osa on pieniä ja osa yli 10- vuotiaita. Neljä ihmistä liittyi seurakuntaamme ja lupasi jatkaa osallistumista, koska he kokevat, että seurakuntamme tuntuu kuin perheeltä, kuten kuuluukin. Ylistämme Jumalaa hänen työstään seurakunnassamme.

Lopuksi, juuri sinun vuoksesi lähettäjäni, joka rukoilit puolestani, saan energiaa työskennellä tällä paikalla. Samoin minua on rohkaissut pomoni tohtori Ville Auvisen tuki, kun hän on tullut ovelle tai nuorten saliin ennen raamatuntutkiskelua sanomaan rohkaisevia sanoja, että teen hienoa työtä. Juuri sinä, joka olet tukenut tätä työtä taloudellisesti, olet antanut meille mahdollisuuden työskennellä täällä. Jatka ystävällisesti rukoilemista puolestamme. Minulla on kaksi muuta perhettä, jotka pelkäävät kääntymistä kristityiksi, mutta käyn heidän luonaan viikoittain luottaen siihen, että Jumala auttaa heitä voittamaan pelon.

Suuri on Jumalan uskollisuus!