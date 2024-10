Syyssateita päiväntasaajallakin

Credo-hankkeen uutiskirje 10/ 2024

22.10.2024

Maissin kylvöä ja uudelleenistutusta

Kuukausi sitten kylvetty maissi ei saanut sateita, jotta vilja olisi alkanut itää. Kuivuus vain jatkui ja jatkui. Eilen, kun halusin soittaa Keniaan Susanille Whatsapp- puhelun tätä kirjettä varten, satoi niin paljon, ettei aurinkopaneeli saanut kerättyä virtaa lainkaan ja kännykän lataus jäi seuraavaan päivään aurinkoa odottelemaan. Nettikään ei siis toiminut. Puhelu Keniaan täytyi siirtää. Tämä taisi olla tilanne viimeksikin, kun kirjoitin, joten eipä taaskaan taida olla mitään uutta Kenian auringon alla (eikä ilman sitä).

Odotetut sateet siis vihdoin alkoivat ja näyttää siltä, että maissi täytyy kylvää uudestaan, ainakin Transmaran alueella, josta Susan kertoi minulle kuulumisiaan. Jos Kenian viljavimmalla seudulla tilanne on tämä, mitä mahtaa tapahtua jo luontaisesti kuivilla alueilla?

Joudun lisäämään näihin epäsuotuisiin satonäkymäuutisiin vielä hieman lisää harmillisia kuulumisia. Keniassa kansalaisten tyytymättömyys maan hallintoon ja johtamiseen kasvaa kasvamistaan. Talous sakkaa, hinnat nousevat nousemistaan. Sokerikilo maksaa tällä hetkellä 200 Kenian shillinkiä, mikä on euroissa n 1,50 e.

Hyviä uutisia

Mitähän hyviä uutisia osaisin ja voisin kertoa? Elämä tavallisilla ihmisillä kuitenkin jatkuu. Töitä tehdään, jos niitä löytyy ja lapsia kasvatetaan ja koulutetaan. Arkielämää rikastuttavat pienet, rahasta riippumattomat seikat kuten perheenjäsenten, naapureiden ja ystävien kohtaamiset, jutteluhetket, yhdessä syöminen, laulaminen, jumalanpalveluksiin osallistuminen, lasten touhujen seuraaminen ja muut pienet asiat, joista te siellä tätä kirjettä lukevat ja kenialaiset päiväntasaajalla saavat iloa ja voimaa arjen haasteisiin. Lapsia syntyy perheisiin, vierelle löytyy elämänkumppani, kouluun mennään innokkaina ja siellä pärjätään vaihtelevasti.

Kouluvuosi lopuillaan

Kenian koulujärjestelmän mukaisesti menossa on vuoden 2024 viimeinen lukukausi. Se on täydessä vauhdissa. Credon tytöt ovat koulussa ja kuulemani mukaan kaikki ovat pysyneet terveinä. Susan Kirionki jatkaa Credon luotsausta kotikylänsä Kilgoriksen suunnasta käsin. Hänellä on nyt aktiivisena ja tunnollisena apuna Credon kummien kouluttama nuori kolmen lapsen äiti, Deborah Koileken. On hienoa, että hän on lähtenyt mukaan toimintaan saatuaan itse käydä pitkän koulutuspolun suomalaisten tuella. Deborah asuu Kajiadon alueella, joka on kuivaa seutua toisin kuin Transmaran alue, jossa Susan asuu.

Suunnittelu meneillään

Deborah ja Susan suunnittelevat parhaillaan marraskuun loppuun sijoittuvaa vuotuista Raamattuleiriä, jolle kootaan kaikki Credon tukiohjelmassa mukana olevat tytöt. Leiri järjestetään Kilgoriksessa, kuten parina viime vuonnakin. Toivomme, että kaikki koululaiset ja opiskelijat pääsevät mukaan, mikäli pakolliset loppukokeet koulussa eivät estä osallistumista. Raamattuleiri on kolmipäiväinen tapahtuma, jossa tytöille opetetaan ja kerrataan luterilaisen uskon perusasioita, käydään yhdessä läpi uskonelämän kysymyksiä, pohditaan naiseksi kasvamista sekä käsitellään myös terveydenhoitoon liittyviä keskeisiä kysymyksiä. Opettajina toimivat hankkeen vetäjät ja luennoimaan kutsutut kirkon työntekijät, paikalliset viranomaiset ja muut toimijat, joiden kanssa Credo-hanke jo valmiiksi on verkostoitunut.

Oppiminen, oivaltaminen ja keskustelu ovat leirillä keskeisiä tavoitteita. Vertaisten tyttöjen kohtaaminen, kuulumisten vaihtaminen, keskustelut, laulut, pihaleikit, hyvä ruoka ja muu hauska ovat myös hyvin oleellisia tekijöitä leirin onnistumiselle. Leiriläisten kesken on menneinä vuosina syntynyt elinikäisiä ystävyyssuhteita. Toisinaan aikuistuneet ja elämässä edistyneet tytöt vierailevat leirillä ketomassa ja kannustamassa mukaan tulleita nuorempia credolaisia. Uskon, että jo elämässä menestynyt nuori nainen on toivoa ja motivaatiota antava esikuva teini-ikäiselle tytölle, joka ottaa vasta ensiaskelia valitsemallaan tiellä kohti vastuullista opiskelua ja elämää.

Reissuun

Matkustan Keniaan marraskuun puolivälissä. Osallistun tuolle leirille ja kerään jokaisen tytön kuulumiset teille tukijoille välitettäväksi. Tavoitteeni on myös kerätä materiaalia, kuvia ja tarinoita koko ensi vuoden uutiskirjeitä varten. Vapaaehtoistyömatkaani varten on olemassa Facebook- ja Instagram- tilit nimellä ’Tytöt kouluun’. Sieltä löytyy jo tällä hetkellä vuoden 2022/23 matkan materiaalia. Lisään tuoretta tietoa, kunhan matka alkaa. Voit siis seurata tapahtumia ja osallistua ajatustenvaihtoon tuolla kanavalla. Sähköpostiviestit ja Whatsapp ovat myös vallan mainioita keskustelukanavia jo nyt.

Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon.

Rukousaiheita

-Kenian maan taloustilanne ja satonäkymät

-Credon maasaitytöt ja heidän koulumenestyksensä

-Susanin ja Deborahin kenttätyö, suojelusta matkan vaaroista

-Credon leiri ja sen valmistelut

-Kenian ev.lut Kirkko

-Kenian lähetit ja työ

Kiitos rukouksistasi!

Siunausta loppuvuoteen;

Reija

Alkuperäinen kirje löytyy täältä: https://mediakirjasto.sley.fi/2024/10/credo-kirje-lokakuu-2024