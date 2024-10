Syysterveiset

Kisumun kehitysvammaiskoulun terveisiä

Lokakuu 2024

Aurinkoiset terveiset Kisumun kehitysvammaiskoululta, Keniasta! Vierailin koululla viime viikolla ja kerroin terveisiä keväällä vierailemistani seurakunnista. Rehtori Rosemary Omondi (kuva löytyy alkuperäisestä lähettikirjeestä: https://mediakirjasto.sley.fi/2024/10/kisumun-kehitysvammaiskoulun-kirje-lokakuu-2024) lähettää teille kaikille jälleen sydämelliset terveisensä ja kiitokset kaikesta tuesta, jota te Kisumun kehitysvammaiskoulun ystävät annatte koululle.

Edistysaskeleita

Kenialaisten peruskoulujen lukuvuosi alkaa tammikussa ja päättyy lokakuun lopussa. Samaa aikataulua noudattaa myös Kisumun kehitysvammaiskoulu, joten lukuvuosi on jälleen päättymäisillään. Lukuvuoden lopussa tehdää paljon erilaisia arviointeja ja tänäkin vuonna osa oppilaista osallistuu lokakuun viimeisellä viikolla valtakunnallisiin loppukokeisiin. Lisäksi opettajat arvioivat oppilaiden edistymistä monissa eri asioissa, joten lukuvuoden loppu on opetushenkilökunnan näkökulmasta aina melko kiireinen. Koulussa on tällä hetkellä rekisteröityneitä oppilaita 146. Oppilasmäärän lisääntyessä luokkatilat ovat alkaneet käydä vähiin, ja valtio rakennuttaakin parhaillaa neljää uutta luokkahuonetta koulun pihaan. Myös opettajia on saatu lisää, tällä hetkellä heitä on 20, ja koulu on palkannut myös lisää avustavaa henkilökuntaa.

Materiaaliavustus

Ehkä muistat viime vuonna saadun materiaaliavustuksen, jolla ostettiin materiaaleja eri oppiaineiden tarpeisiin. Saimme vastaavan avustuksen myös tänä vuonna, ja koulu hankki summalla erilaisia opetusta helpottavia laitteita ja materiaaleja, sekä oppilaita ja heidän taitojaan aktivoivia apuvälineitä. Kehitysvammaisten oppilaiden opetussuunnitelmaa on hiljattain päivitetty ja nyt hankitut laitteet ja apuvälineet nostavat koulun tasoa jälleen pykälän ylöspäin. Tänä vuonna koulu on ollutkin kiireinen opettaessaan muiden vastaavien koulujen henkilökuntaa apuvälineiden käytössä, ja ylipäätään jakaessaan tietotaitoaan kehitysvammaisten lasten ja nuorten opetuksesta. Tästäkin asiasta koulun rehtori on muistanut kiittää Sleyn kautta koulua tukevia ystäviä, joten kiitos teille.

Pyöristä laskusi

Kisumulaisessa supermarketissa on ollut jo pidempään kampanja kehitysvammaiskoulun tukemiseksi. Ostoksilla käydessä on voinut pyöristään ostosten loppusumman haluamaansa summaan, ja pyöristys on mennyt koulun tukemiseen. Kerätyillä varoilla rakennettiin tänä vuonna koululle sadevedenkeruujärjestelmä sekä asennettiin iso vesitankki. Tämäkin toimi parantaa oppilaiden oloja ja tuo koululle säästöjä vesimaksuissa.

Rukousaiheita

-Kiitos mahdollisuudesta oppia uusia asioita

-Siunaa oppilaiden ja opettajien pian alkava loma

-Anna Rosemary-rehtorille ja muulle koulun henkilökunnalle viisautta tehtäviinsä

-Siunaa kaikkia koulun ystäviä ja tukijoita niin Suomessa kuin Keniassakin

-Siunaa Sleyn yhteistyökirkkoa Kenian ev.lut kirkkoa

Kiitos rukouksistasi ja tuestasi koululle!

Siunattua loppuvuotta!

Lähetysterveisin,

Virpi Otieno