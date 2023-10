TÄHÄN ASTI ON JUMALA MEIDÄT TUONUT

Marja Ochieng lähettikirje 4/

28.9. 2023

Kiitos kaikista rukouksista alumnitapaamisen järjestelyjen puolesta! Oli hienoa viettää päivää yhdessä paikalle saapuneiden vajaan kuudenkymmenen hankkeen kautta valmistuneen nuoren (alumnin) ja yhdeksän tiimimme työntekijän kanssa. Aamulla aikaisin saimme koristella juhlapaikkaa yhdessä niiden nuorten kanssa, jotka saapuivat paikalle aikaisin. Nuoret pystyttivät kaksi juhlatelttaa, levittivät tuoleja, puhalsivat ilmapalloja, kietoivat lahjanauhaa telttaan koristeeksi ja asettelivat kenialaiseen tapaan ilmapalloja koristamaan juhlapaikkaa. Fancy-alumni vastasi ruokahuollosta ja oli suunnitellut ruokalistan. Hän tuli Kisumuun pääkaupungista jo perjantaina tekemään hankintoja yhdessä toimistomme työntekijöiden kanssa ja näin kaikki oli valmista ruoanlaittoa varten lauantai aamuna. Ohjelman alkua odotellessa, nuoret saivat koristella itselleen muistoksi muistivihon, jonka kannen eräs suomalainen vapaaehtoinen oli suunnitellut. He koristelivat myös toisen vihon halutessaan ja lahjoittivat vihon orpolapsihankkeen tuen piirissä parhaillaan oleville lapsille jaettaviksi.

Ohjelma alkoi yhteisellä jumalanpalveluksella, jossa pappi Martin opetti meitä siitä, miten saamme olla kiitollisia Jumalalle kaikesta siitä, mitä meillä on elämässämme. Kuorossa saimme lausua: ”Tähän asti on Jumala minut tuonut”. Työntekijätiimi lauloi yhden laulun jumalanpalveluksen yhteydessä, siitä kuva vieressä. Päivän juontajina toimivat Bob ja Brian, hekin hankkeen kautta valmistuneet ammattiin. Välipalan jälkeen oli vuorossa esittäytymiskierros ja erilaisia puheenvuoroja. Koskettavaa oli jälleen kerran kuulla monen nuoren puheita kiitollisuudesta Jumalan huolenpidosta elämässään. Puheiden jälkeen oli leikin vuoro, siitä sivun ylälaidan kuva. Sain toimia leikkivastaavana ja parin leikin jälkeen olikin sitten aika jo syödä maittavaa lounasta. Kakunleikkausseremonia tietenkin päätti kenialaiseen tapaan juhlan. Cynthia-alumni oli leiponut juhlaa varten kauniin kakun, kuva kakusta rukousaiheiden vieressä.

Viikko alumnitapaamisen jälkeen sain viestin eräältä hankkeemme entiseltä nuorelta. Hän on ollut syntymästään saakka Hiv-positiivinen. Hänellä oli teini-ikäisenä todella vaikea vaihe elämässä ja silloin tiimimme kanssa yritimme erityisesti olla hänen tukenaan. Muistan kirjoittaneeni nuoren kummille tuolloin erityisrukouspyynnön hänen puolestaan. Monia vaiheita tämä nuori kävi tämänkin jälkeen lävitse mutta sai opiskeltua itselleen ammatin ja on nyt sitten ollut jo hankkeen taloudellisen tuen piiristä poissa usean vuoden ajan. Hän kertoi nyt, miten elämä on kuljettanut hänet jälleen vaikeisiin hetkiin ja hän on ajatellut, että Jumala on hylännyt hänet kokonaan. Hän kiitti siitä, että hänet kutsuttiin mukaan tähän tapaamiseen ja hän sai siellä yhdessä muiden nuorten kanssa sanoa ääneen: Tähän saakka on Jumala minut tuonut. Se muistutti häntä siitä, että vaikka meidän elämässämme olisi mitä tahansa, Jumala on uskollinen ja ei hylkää. Muistetaan kaikkia hankkeen nuoria, niin nykyisiä kuin entisiä, rukouksissamme ja pyydetään sitä, että he saisivat kokea joka päivä hyvän Jumalan läsnäoloa elämässään.

Tämänkertainen kirjeeni onkin nyt kokonaan kiitoskirjettä teille työmme tukijoille. Kaikki edellä mainittu toiminta ja tuki nuorille on ollut mahdollista sen vuoksi, että työllemme on löytynyt vuosittain riittävästi tukijoita. Lämmin kiitos kaikesta taloudellisesta tuesta työllemme, kiitos kaikista erirukouksista työmme puolesta! ”Sinä olet minun kallioni ja pakopaikkani. Sinä johdatat ja ohjaat minua, sillä sinä olet minun Jumalani.” Psalmi 31:4

Kiitollisin terveisin,

Rukous- ja kiitosaiheita:

•Peruskoululaisten ja lukiolaisten valmistautuminen loppukokeisiin

•Alumnien elämä, työllistyminen

•työ ja vapaa-aika, varjelus liikenteessä

•Kiitetään kaikista Kenian työalan tukijoista

•Yhteistyökirkkomme ELCK ja hankkeiden johtokunnat

•Hankkeiden lapset, huoltajat ja työntekijät

•Kiitos onnistuneesta alumnitapaamisesta