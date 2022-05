Taisto Sokka vihittiin pastoriksi Ugandassa

Etelä-Sudanin ja Sudanin luterilainen kirkko sai viime sunnuntaina uusia pastoreita. Pastoriksi vihitty Taisto Sokka työskentelee vaimonsa Anna Sokan kanssa pakolaisleireillä Ugandan pohjoisosissa. Katso Taiston terveiset jutun alta videolta.

Lähetystyöntekijä Taisto Sokka vihittiin pastoriksi sunnuntaina 1. toukokuuta Bweyalen pakolaisleirin kirkossa Ugandassa. Sokan ja kaksi muuta hänen kanssaan ordinoitua teologia vihki pastoriksi Etelä-Sudanin ja Sudanin luterilaisen kirkon piispa Ezra Bako Elisama Ngirimo.

– Teillä tulee olemaan suuri vastuu seurakunnissa. Vaikeuksissaan seurakuntalaiset hakevat teistä tukea ja toivoa. Pitäkää huolta, että teillä on aikaa kohdata heitä ja rukoilla heidän kanssaan, piispa Ezra Bako evästi vasta virkaan vihittyjä pastoreitaan sunnuntain jumalanpalveluksessa.

Taisto Sokka on koulutukseltaan teologian maisteri, ja hän on suorittanut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutuksen Sleyn lähetyskurssilla. Teologian opintojensa yhteydessä Sokka on työskennellyt harjoittelijana Kenian evankelis-luterilaisessa kirkossa. Sen myötä Sokalle myönnettiin ordinaationsa jälkeen myös Kenian evankelis-luterilaisen kirkon pappisoikeudet.

– Etelä-Sudanin ja Sudanin kirkolla on kova pula työntekijöistä. Olemme iloisia, että saimme vastata kirkon kutsuun lähettämällä Annan ja Taiston työskentelemään Ugandassa. Kirkko on nyt kutsunut ja varustanut Taiston tähän työhön pastorina, ja toivotan Evankeliumiyhdistyksen puolesta Jumalan runsasta siunausta vaativaan tehtävään, Sleyn lähetysjohtaja Ville Auvinen toivottaa.

Taisto Sokka työskentelee vaimonsa Anna Sokan kanssa Ugandan pohjoisosissa sijaitsevilla pakolaisleireillä, joilla asuu yli 1,4 miljoonaa ihmistä. Monet heistä ovat paenneet kotoaan Etelä-Sudanin sisällissotaa. Anna ja Taisto Sokka lähetettiin ensimmäiselle kolmen vuoden työkaudelleen aiemmin tämän vuoden maaliskuussa.