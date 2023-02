Takaisin Tallinnassa

Liisa Rossin lähettikirje 1/2023

Terveisiä taas tavallisesta arjesta!

Edellisestä kirjeestä on ehtinyt vierähtää lähes pari kuukautta, joten on korkea aika lähettää uusia kuulumisia. Palasin tammikuun alussa takaisin Viroon, ja alkukankeuden jälkeen elämä on pikkuhiljaa asetunut taas normaaliuomiinsa. Ennen sitä vietin pitkästä aikaa joulun Suomessa vanhempieni luona. Koko perhettä ei kuitenkaan saatu koolle, koska loppuvuoden tautiaalto piti veljeni kotonaan ja kaatoi minutkin petiin jouluaatoksi. Oli kuitenkin sikäli hyvä viettää joulua Kouvolassa, että tämä saattoi olla viimeinen joulu nuoruuskodissani, jota vanhemmat nyt ovat myymässä muuttaakseen pienempään asuntoon.

Siirtymät kahden maan välillä herättävät aina monenlaisia tunteita. Kirjoitin niistä pari viikkoa sitten myös lähetysblogin, jonka voit käydä lukaisemassa Sleyn sivuilta: Omien lusikoiden onni . Koska omassa työssäni ei juurikaan ole viikoittain toistuvia tilaisuuksia tai muuta valmista kaavaa ja rytmiä, oli uudelle työkaudelle palatessa aloitettava taas tavallaan tyhjästä kevään töiden kasaaminen. Työnkuva onneksi jatkuu samana kuin mistä kesällä Suomeen lähdin, joten peruspalikat, joilla uutta vuotta suunnitella, olivat kasassa.

Tammikuu kuluikin lähinnä palavereiden, suunnitteluiden ja yhteydenottojen merkeissä. Vietin pari päivää myös Viron papiston konferenssissa pitääkseni esillä mahdollisuutta tilata Lähetyskeskuksen koulutuksia seurakuntiin. Mukavaa oli huomata, että parissa viime keväältä tutussa seurakunnassa oli odotettu paluutani ja toivottiin tälle keväälle lisää koulutusta. Erityisesti ilahdutti toisesta tullut palaute: ”Koulutuksesi innosti työskentelemään uskonkysymysten kanssa ja olemme kuluneen vuoden aikana kovasti kehittyneet.” Tämänkaltaisessa kiertävässä työssä ei turhan usein työn tuloksia pääse näkemään tai kuulemaan.

Lisää raamattukoulutusta

Olen nyt alkuvuodesta työstänyt uutta kurssia, jossa tehdään pikainen tutustumismatka läpi koko Raamatun. Olen huomannut, että yksi ongelma Viron luterilaisissa seurakunnissa on seurakuntalaisten vähäinen Raamatun lukeminen ja tunteminen. Vuosikymmeniä aktiivisesti kirkossa käyneet ihmisetkään eivät välttämättä juuri koskaan avaa itse Raamattua. Kovin monessa seurakunnassa ei ole tarjolla raamattuopetusta, eikä kaikilla ole mahdollista osallistua raamattukouluihin. Siksi päätin lisätä Lähetyskeskuksen koulutuspakettiin myös seurakuntiin tarjottavaa raamattuopetusta.

Koko Raamatun tiivistäminen seitsemään–kahdeksaan tuntiin on aika haastava tehtävä, mutta tavoitteeni on, että kurssi antaisi kokonaiskuvan Raamatusta ja sen alusta loppuun kulkevasta Jumalan pelastussuunnitelmasta. Kun on parempi ymmärrys kokonaisuudesta, on toivottavasti helpompi myös itse tarttua Raamattuun ja syventyä siihen, mistä kurssilla ehdimme raapaista vain pintaa. Kun muutama vuosi sitten pidin raamattutunteja Rakveressa ja luettiin Jesajan kirjaa, muistan erään seurakuntalaisen innostuksen, kun hänelle selvisi, että Vanhassa testamentissakin puhutaan Jeesuksesta ja Raamatun läpi kulkee yhtenäinen punainen lanka. Tämän punaisen langan äärellä vietän nyt tiivisti helmikuuni, koska ensimmäinen versio kurssista pitäisi olla valmiina pidettäväksi 25.-26.2. Myös Tuomiokirkkoseurakunnan kuukausittaisilla raamattutunneilla kokoonnutaan tämän saman teeman äärelle.



Muuta ajankohtaista

Viime vuoden lopulla Sleyn lähetyksen Facebook-sivulla alkoi sarja, jossa viikoittain tuodaan ajankohtaisterveisiä joltakin lähetyskentältä. Tällä viikolla oli minun vuoroni. Jos et ole videota vielä nähnyt, löydät sen täältä: Ajankohtaishetki Virosta Viime vuonna alkoi myös Lähetyskipinä-sarja sunnuntaisin Radio Deissä, Sleyn somekanavilla ja Spotifyssa. Minuakin haastateltiin syksyllä kahteen jaksoon, jotka ilmestyivät tammikuussa. Löydät ne mm. Sleyn YouTube-kanavalta (jaksot 19 ja 20): Lähetyskipinä

Maaliskuussa on luvassa yksi viikonloppu töitä myös Suomessa, kun vedän Karkun evankelisella opistolla raamattukurssin Norron Arin kanssa. 17.-19.3. opistolla järjestetään 10-14-vuotiaiden Maata Näkyvissä -junior ja samaan aikaan tämä raamattukurssi, joka on suunnattu erityisesti vanhemmille, jotka tuovat varhaisnuoriaan leirille. Luemme Malakian kirjaa, joka päättää Vanhan testamentin, mutta joka puhuu samalla myös Jeesuksesta ja meidän omasta ajastamme. Lisätiedot: Pieni Suuri Raamattukurssi

Jumala on uskollinen

Olen viettänyt viime päivät Vanhan testamentin äärellä raamattukurssia valmistellessani, ja minua on puhutellut siellä jatkuvasti toistuva ajatus Jumalan uskollisuudesta. Yhä uudestaan kansa kapinoi Jumalaa vastaan, mistä seurasi monenlaista kriisiä ja katastrofia. Monta kertaa näytti siltä, että Jumalan lupaukset ovat hautautuneet pimeyteen ja toivottomuuteen. Mutta silti Jumala piti kiinni siitä, mitä oli luvannut. Hän oli luvannut käärmeen pään murskaajan, siunauksen koko maailmalle Israelin kansa kautta ja Daavidin suvun kuninkaan ja rauhan valtakunnan. Me olemme jo saaneet nähdä osan lupauksista täyttyvän Jeesuksessa, mutta samalla elämme maailmassa, jossa kriisit ja ahdistukset seuraavat toisiaan. Ei Jumalan uskollisuus ole silti tänäänkään kadonnut mihinkään. Saamme tarttua Hänen sanaansa, saamme pitää kiinni toivosta, joka ei ankkuroidu tähän maailmaan vaan Jeesukseen.

Jumala ei ole ihminen: hän ei valehtele, hän ei muuta mieltään. Hänkö ei tekisi, mitä sanoo? Hänkö ei pitäisi, mitä lupaa? (4. Moos. 23:19)

Siunausta, iloa ja toivoa alkaneeseen vuoteen!

Rukousaiheita:

 Uusi raamattukurssi ja muut koulutukset

 Raamattuherätystä Viron kristityille

 Pienryhmäkonferenssin (22.4.) suunnittelu

 Sodan päättyminen Ukrainassa ja meidän muiden Venäjän naapureiden varjeltuminen sodalta

 Viron itsenäisyyspäivää (24.2.) ennen täällä jäjestetään ekumeeniset rukous- ja paastopäivät Viron puolesta 19.–21.2. Suomessakin voi liittyä mukaan

Kiitosaiheita:

 Arkeen asettuminen paluukankeuden jälkeen

 Mahdollisuus opettaa Raamattua

 Alkuvuoden aikana lähipiirissä saadut useat konkreettiset rukousvastaukset

