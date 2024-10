Liisa Rossi lähettikirje 8/2024

29.10.2024

Olen ehtinyt olla jo kuukauden takaisin Virossa, ja vilkas kuukausi onkin ollut. Tällä kertaa oli turha haaveilla siitä, että ensimmäiset paluun jälkeiset päivät ehtisi ottaa rennommin ja antaa aikaa sopeutumiselle, sillä syksyn töihin oli tartuttava saman tien.

Heti ensimmäisen päivän paluun jälkeen vietin Lasnamäen seurakuntakodilla, jossa juhlittiin seurakunnan itsenäistymistä. Kuten keväällä perustamiskokoukseen, nytkin minut oli pyydetty valokuvaamaan, että seurakunnan oma väki sai keskittyä muihin juhlajärjestelyihin. Seurakunnan syntyminen Tallinnan suurimpaan kaupunginosaan on Kansanlähetyksen pitkäaikaisen lähetystyön tulosta.

Muutoksia ja kiitoksia

Lokakuun alkuun sijoittui Sleyn Viron-työalueen syyskokous, jonka pidimme tällä kertaa Tallinnassa. Jo keväästä asti puheissa ollut suunnitelma vahvistettiin tässä kokouksessa: asuinpaikkani vaihtuu marraskuun lopussa Tallinnasta Tarttoon. Lähettikunnassa tapahtuvien muutosten vuoksi katsottiin hyväksi keskittää lähettityövoimamme nyt Etelä-Viroon, josta käsin jatkan Lähetyskeskuksen koulutustyötä, mutta voin olla avuksi myös nuorisotyössä. Juuri tänään allekirjoitin vuokrasopimuksen uudesta kodista. Näin lokakuun lopussa tuli täyteen neljä vuotta Tallinnaan muutosta, ja tämä onkin aikuisiällä ollut pisin aika, jonka olen asunut yhdessä kodissa muuttamatta. Toki tähän neljään vuoteen on sisältynyt kaksi kotimaankautta väliaikaiskoteineen Suomessa. Nyt siis vielä viimeisten kauniiden syyspäivien ajan nautin merenrannasta ja lähipuistosta, ennen kuin on aika siirtyä uusiin maisemiin.

Virossa vietetään lokakuun toisena sunnuntaina sadonkorjuunkiitospyhää, ja silloin perinteisesti myös jaetaan luterilaisen kirkon kunniamerkit ja -kirjat. Tänä vuonna meillä oli paljon syytä juhlaan, sillä Olli valittiin vuoden nuorisotyöntekijäksi, Salome vuoden lapsityöntekijäksi ja sekä minulle että Kirsille myönnettiin seurakuntien anomat kiitoskirjat. Lisäksi Teemu Haataja palkittiin kirkon yhteistyömitalilla Narvan seurakunnan tukemisesta, ja Kansanlähetyksen lähettikollega Kirsti sai kirkon ansiomerkin. Muiden palkitsemisesta tiesin etukäteen, mutta aamun messussa tuli täytenä yllätyksenä, että oma

seurakuntani oli halunnut anoa minullekin virallisen kiitoksen työstä. On tärkeää ja rohkaisevaa saada muistutuksia siitä, että työmme on huomattu ja sitä arvostetaan.

Opiskellaan Raamattua

Syksyn raamattukoulutus on pyörähtänyt käyntiin. Lokakuuhun on mahtunut raamattutunnit

Tuomiokirkossa, Kullamaalla ja Põlvassa, armolahjateemaisen opetussarjan aloitus Tallinnan

Pyhän Hengen seurakunnan naistenpiirissä ja sunnuntai-illan raamattukurssi Käsmussa, jossa

kolmessa tunnissa ehdittiin opiskella puoli Raamattua. Toinen puoli käydään läpi tulevana

sunnuntaina. Enpä ennen olekaan opettanut Raamattua Merimuseossa! Marraskuussa samat

opetussarjat jatkuvat, ja lisäksi ennen muuttoa käydään Turussa Maata Näkyvissä -festareilla.

Reissun järjestäminen eri seurakunnista tuleville nuorille on työllistänyt koko lähettiporukkaa ja

sisältänyt kaikenlaista säätöä niin bussin kuin laivalippujen suhteen. Olemme tosi kiitollisia Sleyn

nuorisotyölle, joka tarjoaa virolaisnuorille festariliput ja mahdollistaa kokemuksen

tapahtumasta, jollaisia täällä ei ole.

Marraskuussa on tulossa vähän etäraamattuopetusta myös Suomeen. Kutsunkin sinut mukaan

verkkoraamattukurssille ”TOTUUS VAI TEHTÄVÄ? –Kysymyksiä ja vastauksia kristinuskosta”, joka

toteutetaan kolmena iltana 11.-13.11. Rankisen Jarin ja Tarvaisen Juhanan kanssa valitsimme Totuus vai

tehtävä? -kirjasta kuusi teema, joihin pureudumme. Tämä on sellainen kurssi, josta on hyvä vinkata myös niille, jotka eivät tunne kristinuskoa kovin hyvin, mutta olisivat kiinnostuneita oppimaan. Tutustu tarkemmin Karkun opiston sivuilla.

Kuolema on nielty

Tällä viikolla vietetään pyhäinpäivää, poikkeuksellisesti Suomessa ja Virossa samaan aikaan, koska virallinen päivä 2.11. osuu juuri lauantaille. Kuoleman todellisuuden kanssa joudumme kaikki vastakkain, mutta onneksi viimeinen sana ei ole kuolemalla vaan Jeesuksella, joka on voittanut kuoleman. ”Mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana: — Kuolema on nielty ja voitto saatu.” 1. Kor. 15:54

Rukousaiheet:

Maata Näkyvissä -festarireissu

Syksyn raamattuopetukset

Koulutustyön kokonaisuuden kehittäminen

Muutto ja Tarttoon asettuminen

Terveenä pysyminen

Kiitos tunnustuksesta työlle

Kiitos uuden kodin löytymisestä

Kiitos rukouksistasi!

Alkuperäinen kirje kuvineen löytyy Mediakirjastosta.