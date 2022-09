Talkoohenki kantaa Maata Näkyvissä -festareita: projektipäällikön rekrytointi alkaa – Anna-Liisa Markkula talouspäälliköksi

Maata Näkyvissä -festareiden ystäväjoukko kokosi valtavan lahjan, jonka myötä projektipäällikön rekrytointi nyt aloitetaan. Lähetysosaston osastokoordinaattorina työskennellyt Anna-Liisa Markkula valittiin Sleyn talouspäällikön tehtävään.

Yli 1 700 Maata Näkyvissä -festareiden ystävää kokoontui elokuussa yhteen Facebook-verkkopalvelussa. He kokosivat alle kuukaudessa yli 151 000 euron suuruisen lahjan, joka on kohdistettu Maata Näkyvissä -festareiden projektipäällikön palkkaamiseksi. Lahjoitussumma sisältää yksittäisen 105 000 euron suuruisen lahjan, jonka lahjoittaja kohdisti projektipäällikön palkkakuluja laajemmin myös koko Maata Näkyvissä -festareiden hyväksi.

– Maata Näkyvissä -festarit on tehty aina yhteistuumin ja talkootyönä. Nyt te, suuri joukko Maata Näkyvissä -festareiden ystäviä, näytitte, että te haluatte kantaa vastuuta tämän tapahtuman tulevaisuudesta myös taloudellisesti. Olen siitä syvästi kiitollinen, sillä kristillisen nuorille suunnatun suuren ja laadukkaan tapahtuman kulujen kattaminen pelkällä lipunmyynnillä ja ilman kulttuurirahastojen tukea on mahdotonta. Tänään nähty vastuunkantamisen ja talkoontyön henki takaa Maata Näkyvissä -festareiden tulevaisuuden, toiminnanjohtaja Tom Säilä kiittää kaikkia keräykseen osallistuneita.

Keräyksen alkuperäisen 50 000 euron tavoitteen täytyttyä Sley nyt aloittaa uuden projektipäällikön rekrytoinnin. Rekrytoinnista kerrotaan myöhemmin lisää.

Pelastetaan Maata Näkyvissä -festarit -keräys on käynnissä Facebook-ryhmässä elokuun loppuun saakka. Maata Näkyvissä -festarit tarvitsevat edelleen uskollisia kannattajia. Jokainen Maata Näkyvissä -festareiden ystävä on tervetullut mukaan MN-liigaan, jonka jäsenenä saa säännöllisesti kuulumisia festaritoimistolta ja pääsee seuraamaan tapahtumajärjestämisen tuoreimpia kuulumisia. Jäseneksi voi liittyä veloituksetta osoitteessa www.maatanakyvissa.fi/mnliiga

Anna-Liisa Markkula talouspäälliköksi

Sleyn uusi talouspäällikkö on valittu. Tehtävässä aloittava Anna-Liisa Markkula on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja teologian maisteri. Markkula on toiminut aiemmin mm. Helsingin Evankelisen Opiston rehtorina sekä Sleyn lähetystyöntekijänä Keniassa. Markkula aloittaa uudessa tehtävässään syyskuun alussa. Sley aloittaa rekrytoinnin Markkulan nykyisen lähetysosaston osastokoordinaattorin toimen täyttämiseksi. Rekrytoinnista tiedotetaan myöhemmin lisää.

Vuoden 2023 talousarviosuunnittelu on käynnistetty. Hallitus valtuutti johtoryhmän ja vastavalitun talouspäällikön suunnittelemaan ensi vuodelle budjetin, jonka toiminnallinen alijäämä saa olla varainhankinnan jälkeen enintään 700 000 euroa.

Pastori Richard Ondicholle ja Viron läheteille Salome ja Olli Oleniukselle on myönnetty uudet työkaudet. Ondichon uusi työkausi ulottuu elokuulle 2024 ja Oleniusten työkausi tammikuun loppuun vuonna 2025.

Seuraava hallituksen kokous järjestetään torstaina 13. lokakuuta.