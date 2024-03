Talouskatsaus: mihin varoja tarvitaan?

Oletko pohtinut, mihin tarkalleen Sleyn toiminnassa varoja tarvitaan? Yhdistyksen toiminnasta kertyy vuodessa kuluja vajaan yhdeksän miljoonan euron edestä. Tästä noin puolet kuluu yhteensä sadan työntekijän palkkoihin kotimaassa, lähetyskentillä ja Karkun opistossa. Seuravaksi suurin kuluerä on toimintatilat, noin 1,6 miljoonaa euroa niihin liittyvine poistoineen. Vajaa puoli miljoonaa euroa suuntautuu lähetyskenttien avustuksiin. Työntekijöiden matka- ja majoituskuluihin kuluu vuositasolla noin 400 000 euroa. Loput muodostuvat pienemmistä summista kuten toimisto- ja ilmoituskuluista ja atk-järjestelmistä. Toiminta on täysin lahjoitusten varassa, ja jokainen lahjoitus on tärkeä. Pienistä puroista kasvaa iso virta.

Tapahtumat tasapainossa

Sleyn järjestää vuosittain kaksi isoa tapahtumaa: valtakunnallisen Evankeliumijuhlan kesällä kokoamaan kaikenikäiset sanan ääreen, ja Maata Näkyvissä -festarit marraskuussa. Monen vapaaehtoisen ja talkoolaisen työpanos mahdollistaa tapahtumat, mutta silti myös kuluja kertyy. Äänentoisto ja tilat sekä muut juhlan järjestelykulut ovat monesti ylittäneet tilaisuuksista kertyneet tuotot. Tarkalla suunnittelulla onnistuttiin vuonna 2023 saamaan molemmat tapahtumat taloudellisesti tasapainoon. Puitteita voidaan pienentää, mutta tärkeintä on saada kokoontua.