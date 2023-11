Tapahtui käänne

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys järjestää vuosittain marraskuussa Maata Näkyvissä -festareita.

Kaksi vuotta sitten mietin Maata Näkyvissä -festareilla Gatorade Centerin A5 katsomossa mahdammeko olla täällä viimeistä kertaa. Ajatus ei ollut vain minulla mielessä. Maata Näkyvissä -festarien tulevaisuus oli muutama vuosi sitten ohuen langan varassa. Tapahtumaa tehdään niin ohuella katteella, että pienikin väkimäärän pudotus olisi voinut päättää tapahtuman pitkän ja hienon tarinan. Toisin kävi.

Ensin nähtiin suuri kansalaiskeräys, joka ällistytti tuloksellaan. Keräys tuotti moninkertaisesti tavoitteensa verran ja mahdollisti tapahtuman reiluksi kahdeksi vuodeksi.

Tänä vuonna näimme toisen ihmeellisen asian, josta tahdon nyt erityisesti kiittää.

Seurakunnat

Seurakunnista lähti merkittävä määrä ryhmiä ja enemmän kuin vuosiin. Maata Näkyvissä -festareiden merkitys on tunnustettu laajasti kirkkomme piirissä aikana, jolloin nuoret eristäytyvät, vetäytyvät erilleen ja jopa syrjäytyvät. Seurakuntien nuorisotyöntekijöillä on entistä suurempi haaste tavoittaa ja saada nuorensa nuorteniltoihin, saati sitten viikonlopputapahtumaan. Tänä vuonna seurakunnista lähti suuri määrä nuoria mukaan. Nuorisotyöntekijät ovat tehneet sinnikästä ja arvokasta työtä, jonka tulokset toivottavasti näkyvät niin nuortenilloissa, isoskoulutuksissa, jumalanpalveluksissa – ja kerran taivaan kirkkaudessa.

Tapahtuman tarkoitus on olla rakentamassa kestävää nuorisotyötä, joka tukee seurakuntien nuorisotyötä. Tämän vuoden teema oli Et ole yksin. Tämä viesti ulottuu niin ylhäältä alas Jumalan luota jokaisen kristityn sydämeen kuin myös vaakatasossa kristittyjen kesken. Ja miten voisikaan vahvemmin tuntea tämän yhteyden kuin tuhansien kristittyjen keskellä.

Maata Näkyvissä -festarit on pyrkinyt olemaan 38 vuotta keskellä pimeintä syksyä tapahtuma, joka tuo nuoren elämään toivoa ja valoa kokoamalla heidät yhteen. Nuorten keskinäisellä kohtaamisella ja yhteydenpidolla on myös mielenterveysongelmia vähentävä vaikutus.

Nuoret

Nuoret tekivät jälleen Maata Näkyvissä -festareista juhlan. Nuoret todella olivat niin esiintymislavalla kuin talkoissa. Ikähaitari tosin on leventynyt ja keittokauha tai keltainen järjestysmiehen liivi on myös monilla harmaahiuksisilla, jotka tahtovat mahdollistaa tapahtuman järjestämisen lapsenlapsilleen. Festareiden merkitys on ylisukupolvinen.

Juha Heinonen ja nuorisotyön tiimi

Maata Näkyvissä -festarit on aina 90-luvulta asti henkilöitynyt Sleyn nuorisotyön johtaja Juha Heinosen persoonaan ja työpanokseen. Tukenaan hänellä on ollut parin henkilön tiimi, Julia Immonen ja Pihla Laukkanen. Juha on uransa aikana ollut niin synnyttämässä kuin hautaamassa pieniä gospeltapahtumia ympäri Suomea. Yksi on pysynyt, Maata Näkyvissä festarit. Juha on johtanut tapahtumaa jo pitkään ja siksi on hämmästyttävää, että vaikka vuosikymmennet vaihtuvat raikkaimmat ja rohkeimmat uudistukset tulevat tapahtuvaa johtavalta Juhalta.

Puisto Live

Maata Näkyvissä -festarien suhteen on tapahtunut käänne. Se on tapahtunut väkimäärän suhteen kuin myös taloudellisesti.

Tapahtumaan osallistui 13 500 nuorta eri puolilta Suomea. Enimmillään lauantaina samaan aikaan jäähallissa oli 5 300 osallistujaa. Arvio Väkimäärän suhteen voidaan puhua yli 15 % kasvusta edellisvuoteen verrattuna. Arvio on varovainen. Joka tapauksessa suurempaa väkimäärää Maata Näkyvissä -festareilla täytyy hakea ainakin kuuden vuoden takaa.

Kun pimeässä Turkuhallissa tuhannet pienet kännykän valot syttyivät valomereksi, oli hallissa niin valoisaa, että olisin voinut sanomalehteä lukea. En ollut yksinäinen pieni tuikku pimeässä maailmassa, vaan pieni osa suuressa taivasta kohti matkaavassa pyhiinvaeltajien kulkueessa.

Kasvanut väkimäärä luo pohjan myös tuleville festareille. Tapahtuman tulosparannus vaati merkittäviä muutoksia järjestämisen suhteen sekä tapahtuman rakenteen suhteen. Sley jätti vuosi sitten Maata Näkyvissä -festareiden projektipäällikön tehtävän täyttämättä ja teki yhteistyösopimuksen neljän Puisto Liven ammattilaisten kanssa. Miika ja Samuli Luomaranta, Juhani Tikkanen ja Lauri Halme ovat toteuttaneet sen mitä tapahtumaan osallistuva kokee, kuulee ja näkee. Ilman heidän ammattitaitoaan käänne tuskin olisi tapahtunut.

Kiitän teitä kaikkia yllä mainittuja sydämestäni.

Herramme on antanut meille Festarit ja kiitämme Häntä tästä lahjasta, joka on meille myös vastuu.