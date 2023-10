Tasaista työtä ja myrskyä

Liisa Rossin lähettikirje 6/2023

12.10.2023

Terveiset Tallinnan syysmyrskyjen keskeltä!

Menossa on varsinainen syysmyrskyjen viikko. Viikonlopun myrskytuulet kaatoivat naapurustosta monta puuta, ja aallot löivät rantatielle asti. Ensi viikolle luvataan tänne jopa ensimmäisiä lumisateita, joten hyvin nopeasti lähes kesäiset alkusyksyn kelit ovat muuttuneet hyytäviksi syyssäiksi. Syksyn alun myötä myös toiminta virolaisissa seurakunnissa on taas alkanut. Täällä syyskuu on vielä kesän ja syksyn välivaihetta, ja usein toimintakausi käynnistyy kunnolla vasta lokakuussa. Kalenteriin merkattu virallinen syksyn alkukin oli vasta syyspäiväntasauksena 23.9. Syyskuussa ihmiset eivät kuulemma vielä ehdi osallistua toimintaan, sillä silloin nostetaan perunoita.

Työmatkoja

Sen verran syyskuussa kuitenkin tapahtui, että Lähetyskeskus yhdessä Riian virolaisen seurakunnan ja Viron Raamattuseuran kanssa järjesti Latvian pääkaupungissa Riiassa seurakuntapäivän, jonka tarkoitus oli kutsua paikallista virolaisyhteisöä pienen seurakunnan yhteyteen. Minun tehtäväni tällä kertaa oli mahdollistaa päivän striimaus istumalla latvialaisen teknikon tulkkina.

Olen tälle syksylle ehtinyt käydä pitämässä raamattutunteja kolmessa seurakunnassa. Kullamaalla ja Tallinnan tuomiokirkkoseurakunnassa jatketiin Raamatun kokonaisuuden tutkimista siitä, mihin keväällä päästiin. Mieltä lämmitti, kun viime sunnuntaina tuomiokirkossa eräs seurakuntalainen tuli messun jälkeen kiittelemään edellisviikon raamattutunnista ja kertoi palanneensa sen ajatuksiin usein viikon aikana ja jakaneensa niitä toisillekin. On hienoa kuulla, että Jumalan sana tekee työtään.

Viikko sitten kävin ensimmäistä kertaa Etelä-Virossa Põlvassa, jossa aloitimme kuusiosaisen ”Herra, opeta meitä rukoilemaan” -kurssin. Käyn sielläkin nyt kerran kuussa seuraavan puolen vuoden ajan. Kokonaisuudessaan etelän reissuni kesti maanantaista perjantaihin, sillä alkuviikon ajan pidimme Sleyn Viron-lähetyksen syyskokousta.

Kirkossa myrskyää

Samalla kun elämä täällä kulkee tasaisen arkisia latujaan, myrskyisiä uutisia kuuluu niin maailmanpolitiikasta kuin Suomen kirkkopolitiikasta. Sleytä ja sisarjärjestöjömme Kansanlähetystä ja Suomen Raamattuopistoa vastaan on Inkerin kirkossa syyskuussa tapahtuneen pappisvihkimyksen jälkeen esitetty roppakaupalla syytöksiä, joista osa vaikuttaa olevan silkkaa mustamaalausta, osa ehkä tahatonta väärän tiedon levittämistä. Tähän liittyen voit käydä lukemassa yhdistyksemme johtajien kannanotot sivulta sley.fi/ajankohtaista/.

Tarvitsemme nyt erityisen paljon teidän ystävien rukousta ja tukea. Haluamme edelleen olla viemässä maailman parasta ja tärkeintä sanomaa jokaiselle ihmiselle – sanomaa Jumalan armosta ja rakkau-desta, syntien anteeksiantamisesta ja iankaikki-sesta elämästä. Haluamme jatkaa työtä sen eteen, että tämän maailman myrskyjen keskellä mahdollisimman moni löytäisi turvan ja toivon. Siksi pyydän sinua rukoilemaan niin meidän puolestamme kuin myös niiden puolesta, jotka nyt ovat hyökänneet meidän työtämme vastaan. Pyydän sinua jatkamaan työmme tukemista. Samalla kiitän siitä, että oman renkaani lahjoituksissa oli syyskuussa näkyvissä iloista nousua.

Minua on viime aikoina puhutellut kaksi raamatunkohtaa: ”Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa.” (Matt. 5:11) ja ”Älä pelkää, pieni laumani. Teidän Isänne on päättänyt antaa teille valtakunnan.” (Luuk. 12:32) On raskasta olla valheellisten syytösten kohteena. Tuntuu, että jälkikristillisessä Euroopassa menemme yhä pitemmälle siihen suuntaan, jossa uskollisuudesta Jeesukselle joutuu maksamaan hintaa – vaikka vielä pientä monien muiden maiden vainoihin verrattuna. Mutta Jeesus lupaa, ettei meidän tarvitse pelätä myrskyjenkään keskellä. Hänen kanssaan on turvallista jatkaa matkaa eteenpäin, vaikka tulevaisuus olisi tuntematon ja joskus pelottavakin, sillä Hänellä on kaikki valta.

Rukousaiheita:

-Syksyn koulutukset ja niiden vaikutukset osallistujien elämässä

-Varjelusta matkoille

-Voimia ja terveyttä arkeen

-Sleyn ja Suomen kirkon tilanne

-Rauha sotien keskelle

Kiitosaiheita:

-Monet seurakunnat toivovat raamattuopetusta

-Jumalan uskollisuus

-Siunausta ja valoa syksyysi!

Seuraa instagramissa: liisa_vironmaassa