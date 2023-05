Tere tere!

Oleniusten lasten lähettikirje 2/2023

Virossa on helmikuussa itsenäisyyspäivä. Me juhlittiin pukeutumalla Viron lipun väreihin, koristeltiin ruoat Viron lipuilla ja kutsuttiin vieraita. Vieraat toi tuliaisiksi kakkua, jonka pohja oli tehty ruisleivästä. Se oli yllättävän hyvää! Tänä vuonna päiväkodissa ja esikoulussa tehtiin erilaisia askarteluja itsenäisyyspäivään liittyen. Sointu askarteli paperilautasesta ruiskukan, joka on Viron kansalliskukka. Sofia askarteli eskarissa hienon koristeen, jossa on Viron lipun värit. Siihen löydät ohjeet kirjeen lopusta.

Päiväkodissa melkein kaikki lapset on sairastaneet vesirokon nyt kevään aikana, myös Sointu sairasti sen. Kutiavat näppylät vaikeutti nukkumista, mutta päivällä olo oli aika tavallinen. Oletko sinä jo sairastanut vesirokon? Sofia sairasti sen jo vauvana, eikä muista siitä mitään. Onneksi Soinnun paras ystävä päiväkodista, Loore, sairasti vesirokkoa samaan aikaan, niin kutsuttiin hänet meille leikkimään. Virossa ei syödä pääsiäisenä mämmiä, mutta meidän lähellä olevassa prismassa oli sitä myynnissä, niin mekin saatiin mämmiä pääsiäisen aikaan. Loorellekin tarjottiin, mutta ei sille maistunut, vaikka meidän mielestä se on niin herkullista!

Meidän äitillä ja isillä on aina keväällä ja syksyllä työkokouksia toisten lähetystyöntekijöiden kanssa ja joskus me mennään niille reissuille mukaan. Maaliskuussa me mentiin Riikaan, joka on Viron naapurimaan Latvian pääkaupunki. Meidän kotoa Tartusta ajettiin autolla Riikaan vähän yli 3 tuntia, joka tuntui vähän pitkältä matkalta. Me kun ollaan totuttu autossa istumiseen.

Hauskaa oli se, että Viron ja Latvian rajalla on kaupunki Valga, jonka keskellä menee maiden raja. Rajalla ei kysytty edes passeja, vaan ajettiin tietä eteenpäin ja yhtäkkiä oltiin toisen maan puolella.

Riikassa me vierailtiin eläintarhassa, josta jäi erityisesti mieleen kirahvi ja kamelit. Vierailtiin myös Mustapäiden talossa, jossa oli tosi kauniita juhlasaleja ja hienoja huonekaluja. Kuviteltiin, että oltaisiin oltu prinsessamekoissa tanssiaisissa. Oikeasti Mustapäiden talossa juhlivat ja kokoustivat rikkaat kauppiasmiehet satoja vuosia sitten.

Riikassa me käytiin myös paperikaupassa, jossa oli ihania vihkoja ja ostettiin tehtäväkirjat matkamuistoksi. Ostettiin myös kimaltavia donitsivihkoja Sofialle syksyn koulua varten. Täällä Virossa pitää nimittäin ostaa koulutarvikkeet, kuten vihkot, kynät ja askartelumateriaalit itse.

Meillä on täällä ihanat kevätilmat ja talvivaatteet on vaihtuneet kevätvaatteisiin. Sofia iloitsi kovasti kun sai ottaa uudet lenkkarit käyttöön, jotka on liilan väriset. Niissä on nauhat, mutta harjoittelemalla Sofia on oppinut sitomaan nauhat rusetille. Sofian päiväkotiryhmän opettaja Marika kehui, että Sofia on ainut hänen päiväkodista, joka osaa itse sitoa kengännauhat.

Sofialla on 4 kertaa viikossa musiikkikoulua, 2 kertaa teoriatunteja, joissa harjoitellaan rytmejä ja taa-titi juttuja. Sen lisäksi 2 kertaa viulutunteja, joissa on ollut tosi kivaa. Keväällä on ollut uusi viuluopettaja, joka on edellistä hauskempi ja keksii kivoja juttuja. Välillä viulutunneilla pelataan myös musiikkiaiheista muistipeliä ja pieni hiiri-lelu käy kuuntelemassa viulutunteja. Kevään lopussa on tulossa konsertti, jossa saa opettajan kanssa soittaa opitun laulun.

Nyt huhtikuussa meillä oli päiväkodissa kevätjuhla. Ei siis kevään päätösjuhla, joka on toukokuun lopussa. Vaan kevätjuhla, jossa juhlitaan pääsiäistä ja kevättä. Päiväkotiryhmät oli harjoitelleet näytelmän, jossa Sofian ryhmä harjoitteli kottarais-lintu esityksen ja Soinnun ryhmä jänisesityksen. Lisäksi oli monta laulua ja Sofiallakin omat vuorosanat. Juhlaan kutsuttiin kaikki vanhemmat mukaan ja lopussa syötiin tietenkin herkkuja.



Ps. Tässä teille askarteluvinkki!

Tarvitset: 3 eri väristä paperia, liimaa, (neula ja lanka)

1.Tee papereista haitarit pitkittäissuunnassa, yritä tehdä

taitoksista yhtä leveitä.

2.Taita valmiit haitarit puoliksi (tästä taitoksesta tulee

koristeen keskusta).

3.Liimaa alimman haitarin reunat yhteen (valkoinen paperi).

4.Liimaa alimman ja keskimmäisen paperin reunat toisiinsa

(valkoinen ja sininen paperi).

5.Liimaa keskimmäisen paperin reunat ylimmän paperin

reunoihin (sininen ja musta paperi).

6.Liimaa ylimmän paperin reunat yhteen, niin että saat

ympyrän (musta paperi).

7.Halutessasi voit vielä lisätä langan ripustamiseen. Paina

neula keskustan läpi, niin että värit pysyvät yhdessä. Paina

neula ylimmän paperin liimauskohdasta läpi, jotta koriste

pysyy suorassa.