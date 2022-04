Tervehdys Luther-kirkolta

Herra sanoi: “Jos kuuntelet tarkasti, mitä minä puhun, ja teet sen, mikä on oikein minun silmissäni, jos muistat minun käskyni ja noudatat kaikkia minun lakejani, niin minä en pane sinun vaivaksesi mitään niistä sairauksista, joilla kuritin egyptiläisiä. Minä, Herra, olen sinun parantajasi.” 2 Moos 15:26

Sain koronatartunnan raamattupiiristämme. Tartutin sen vaimooni ja lapsiini, ja olimme kaikki viikon verran vuoteen omana. Jumalan armosta perheeni ja minä voimme nyt hyvin, ja tauti on ohi. Raamattupiiriläisemme, joka sai koronan samana päivänä, on myös kunnossa. Kiitämme myös sairauden ja heikkouden hetkistä, olemme saaneet kokea niissä Jumalan parantavan voiman. Koska olin hyvin sairas en osallistunut messuun, jossa Ugandan lähetit Taisto ja Anna Sokan erotettiin työhönsä. Myöhemmin olin mukana, kun toiminnanjohtaja Tom Säilä siunasi heidät matkaan.

Rukoukseni on, että Jumala suojelee seurakuntalaisiamme, ja että he voivat olla heijastamassa Kristuksen rakkautta yhteiskunnassamme, joka kamppailee pandemian kourissa. Olemme saaneet suru-uutisia seurakuntalaistemme lähisukulaisten, isien tai äitien, kuolemista. Etäisyys on estänyt heidän auttamisensa, ja se tuntuu pahalta. Olen vieraillut yli kymmenen surevan ihmisen luona eikä osanoton sanoja tunnu olevan riittävästi. Vierailuni ovat tuoneet minut lähemmäksi näitä ihmisiä ymmärtämään paremmin, mitä he käyvät läpi. Olen nähnyt miten seurakuntalaiset auttavat toisiaan, erityisesti muualta Suomeen tulleita.

Kiitämme käsiä, joiden kautta olemme saaneet tuntea Jumalan parantavan voiman; kiitämme myös huulia, joilta olemme kuulleet lohduttavia sanoja, kun olemme olleet huolissamme, jalkoja, jotka ovat kantaneet meitä, kun olemme itse olleet liian heikkoja, seurakuntalaisia, jotka ovat tukeneet meitä ja uudistaneet uskoamme Sinuun ja toisiimme. Pysyköön Jumalan seurakunta Hänen suojassaan ja luottakoon pelastukseen Hänessä.

Helmikuu on kuukausi, jolloin monet työntekijät Sleyssä arviovat edellisen vuoden toimintaa. Laaditaan toimintakertomuksia ja muistellaan jännittäviä tapahtumia edelliseltä vuodelta, arvioidaan vuodenvaihteen tilannetta ja sitä, miten tämä kaikki vaikuttaa kuluvaan vuoteen. Vuosiraportti on arvio siitä, missä onnistuttiin ja missä on vielä kehitettävää ja muutettavaa.

Tämän vuoden helmikuussa saimme kansainväliseen seurakuntaamme Luther kirkolla neljä uutta jäsentä viikoittaiseen raamattupiiriimme. Nämä uudet jäsenet ovat jo ottaneet joitain vapaaehtoistöitä seurakunnassamme.

Pyydän rukousta seurakuntamme puolesta, että Jumala antaisi palvelutahtoa sen armon välittämiseen yhteiskunnassamme, jonka vain Hänen Sanansa voi lohdutukseksi tuoda.