Terveisiä Hämeenlinnasta ja Aasiasta!

Pentti Marttilan ystäväkirje 3/2023

13.9.2023

Hei hyvät ystävät ja hyvää alkanutta syyskautta!

Tänä syksynä vietämme Evankeliumiyhdistyksen 150-vuotisjuhlia. Juhlien teema on ”Armo kuuluu kaikille”. Evankeliumi kuuluu todella kaikille. Se kuuluu kaikille täällä Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Evankeliumia tulee julistaa kaikkialla, erityisesti siellä, missä sitä ei ole vielä julistettu. Lähetystyö siellä, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu, on erittäin tärkeää.

”Onhan kirjoitettu: ”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.”

Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu: ”Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet!” (Room. 10:13-15)

Alkaneeseen uuteen työkauteen on sisältynyt monia iloisia asioita. Luther-talolla toimivat kesäkaudella vilkkaasti messut ja yhdet seuratkin pidettiin.

Elokuun puolessa välissä saimme pitää hienot 140. Hämeenlinnan evankeliumijuhlat. Ohjelma oli monipuolinen. Mukana oli paljon vapaaehtoisia talkoolaisia ja vastuunkantajia. Saimme kuulla Jumalan sanan opetusta ja rohkaisua uskon tielle. Moni uusi ihminen oli löytänyt tiensä Luther-talolle. Tilaisuudet olivat onnistuneita. Mieleeni ovat jääneet perjantain tilaisuus, jossa käsittelimme maailman tilannetta Mika Aaltolan johdolla. Tilaisuudessa Heikki Haataja todisti Kristuksen antamasta syntien anteeksiantamuksesta ja rauhasta, joka ei järky maailman myrskyissä.

Lauantaista mieleeni jäi erityisesti riemumessu, joka kokosi runsaasti nuoria, nuoria aikuisia ja lapsiperheitä. Myös lauantain seurat ja raamattuopetukset olivat puhuttelevia. Sunnuntain messu ja evankeliumijuhla rohkaisivat seuraamaan Kristusta. Suuri kiitos kolmiyhteiselle Jumalallemme siitä, että saimme pitää evankeliumijuhlat ja julistaa hyvää sanomaa. Jos Jumala suo, ensi vuonna tapaamme jälleen Hämeenlinnan juhlilla elokuun puolenvälin tienoilla. Riemumessun kuva: Pirkko Säilä

Lähetystyön rintamalla rohkaisevaa on ollut Japanin työn edistyminen. Pari viikkoa sitten vihittiin pastoriksi Pietarin Marian kirkossa lähettimme Hiroaki Yoshimura yhdessä neljän muun suomalaisen kanssa. Hiroakin pappisvihkimys oli pitkän odotuksen ja monien rukousten tulosta.

Hiroakin pappisvihkimys mahdollistaa työmme laajenemisen Tokion Suomi-kirkossa ja internetin välityksellä. Julistustyönsä ohella hän voi nyt myös kouluttaa etänä tulevia Inkerin kirkon työntekijöitä Kelton koulutuskeskuksessa. Suomi-kirkon tilaisuuksien ohella tuhannet ihmiset seuraavat Hirokin opetusta internetin välityksellä. Kiitämme Jumalaa Hiroakin pappisvihkimyksestä ja siunaamme koko Yoshimuran perhettä Japanin haastavassa lähetystyössä.

Japanin lähetystyön murrosvaihe tarvitsee paljon esirukouksiamme. Olemme neuvottelemassa siirtymistä JELK-kirkon työyhteydestä Länsi-Japanin evankelis-luterilaisen kirkon työyhteyteen. Lähetysjohtajamme Ville Auvinen käy näitä yhteistyöneuvotteluja. Suljemme hänet esirukouksimme.

Myanmarin työ jatkuu haastavissa olosuhteissa, sotilashallinnon valvoessa kaikkea maan toimintaa. Työ on vaikeaa, mutta kuitenkin sitä on voitu jatkaa. Toivaset ovat käyneet pitämässä opetusseminaareja tuleville kirkon vastuunkantajille. Olemme pystyneet tukemaan orpokoteja ja evankelioimistyötä vahvasti buddhalaisilla alueilla. Juuri tällä hetkellä Helene on kouluttamassa Kamputsean pyhäkouluopettajia ja Joona on pian matkalla Myanmariin. Loppuvuodesta on vuorossa Indonesian opetusmatka.

Uutena innostavana haasteena ovat opetusmatkat Keski-Aasian saavuttamattomien kansojen pariin. Reilun viikon kuluttua Pekka Jauhiaisen ja Jari Rankinen olisi tarkoitus lähteä matkalle opettamaan seurakuntien vastuunkantajia ja pastoreita. Tuolla alueella monet kristityt kärsivät uskonsa tähden.

Rukoillaan Jumalan varjelusta Pekan ja Jarin matkalle. Rukoillaan, että he voivat rohkaista vaikeuksissa ja vainojen keskellä eläviä kristittyjä ja viedä evankeliumia niille, jotka eivät ole sitä koskaan kuulleet.

Tähän ystävärenkaaseeni tarvittaisiin lisää ihmisiä. Renkaaseen kuuluminen ei velvoita mihinkään. Kuulumalla ystävärenkaaseeni rohkaiset työtässäni ja tuet esirukouksilla. Jos tiedät jonkun, joka voisi liittyä renkaaseen, niin kerro tästä mahdollisuudesta hänelle.

Siunattua alkanutta syyskautta.

Jumalan hyvää huolenpitoa sinulle ja läheisillesi!