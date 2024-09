Perjantaina 13.9. vietetään kansainvälistä testamenttilahjoittamisen päivää. Testamentin avulla voit varmistaa, että elämäntyölläsi muistetaan sinulle tärkeitä asioita. Voit osoittaa testamentilla pienemmän tai suuremman osan omaisuudestasi perillisten lisäksi myös itsellesi tärkeälle järjestölle. Jos valitset tukea testamentilla Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen työtä, mahdollistat evankeliumin menemisen eteenpäin Suomessa sekä toisten kansojen keskuudessa.

Testamentilla osoittamasi lahja ohjautuu toiminnan tukemiseen täysimääräisesti, sillä yleishyödyllisten yhdistysten ei lain mukaan tarvitse suorittaa perintöveroa.

Erityisen tärkeää testamentin tekeminen on, jos sinulla ei ole perillisiä. Ilman testamenttia omaisuutesi joutuu siinä tapauksessa valtion haltuun.

Testamentti on tehtävä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava. Kahden yhtäaikaa läsnä olevan esteettömän todistajan on todistettava testamentti nimikirjoituksellaan. Lisäksi kirjataan ylös todistajien ammatti ja asuinpaikka. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on testamentti. Sen sisältöä ei todistajille tarvitse kuitenkaan ilmaista.

Testamentin on täytettävä edellä kerrotut muotovaatimukset. Testamentin kannattaa lisäksi olla riittävän yksiselitteinen, jotta se ei jätä sijaa tulkinnoille.

Testamentti kannattaa aina laatia yhdessä juristin kanssa.

Jos haluat keskustella Sleyn muistamisesta testamentissasi, voit olla yhteydessä talouspäällikkö Anna-Liisa Markkulaan 050 321 8614 tai anna-liisa.markkula@sley.fi