Tietoa kesän jäsenkokouksesta Oulaisissa lauantaina 29.6. klo 8.30

Sleyn kesän jäsenkokous on kutsuttu Sanansaattaja-lehdessä julkaistulla ilmoituksella koolle lauantaina 29.6. klo 8.30 Oulaisten Seurakuntakodilla osoitteessa Oulaistenkatu 59. Kokouksessa käsitellään sääntöjen §11 mukaiset asiat.

Jäsenkokous on Evankeliumiyhdistyksen ylin päättävä elin. Jäsenkokouksessa järjestettävässä vaalissa valitaan uudet edustajat erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle.

Kesän jäsenkokouksessa on viisi paikkaa täytettävänä hallitukseen. Vähiten ääniä saanut valitaan syksyllä 2023 hallituksesta eronneen Kalle Pajalan tilalle. Pajalan kautta on jäljellä yksi vuosi, vuoteen 2025 saakka. Erovuoroisia tänä kesänä ovat Tuomo Jukkola, Aki Lautamo, Hanna-Kaisa Simojoki ja Timo Vehviläinen. Vehviläinen on ollut poissa hallitustyöskentelystä toimiessaan Karkun evankelisen opiston vs. hallintojohtajana.

Ehdokkaita voi esitellä ja heihin voi tutustua etukäteen osoitteessa https://ehdokkaat.sley.fi, mutta vaaliin osallistuakseen ehdokkaan tulee saada esittelypuheenvuoro jäsenkokouksessa.

Tänä vuonna jäsenkokoukseen voi yhdistyksen jäsen osallistua myös täysipainoisesti etänä. Etäosallistumista varten tulee ilmoittautua 26.6. klo 23.59 mennessä osoitteessa www.sley.fi/etakesakokous2024. Jälki-ilmoittautumiset eivät valitettavasti ole mahdollisia etä-äänestysmahdollisuuden vuoksi.

Vuosikertomukseen kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen jäsenkokousta. Sen löydät osoitteesta https://www.sley.fi/vuosikertomus