Video toiminnanjohtajalta: Kristus on Raamatun keskus

Kristus on Raamatun keskus ja ydin

Kristus on Raamatun keskus ja ydin. Näin sanoo Piispainkirje, jonka Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat hiljattain julkaisivat. Lyhyesti kerron, mitä se, että Kristus on Raamatun ydin ja keskus, ja mitä se ei tarkoita. Se ei tarkoita sitä, että Kristus on Raamatun keskus ja sitten me voimme unohtaa kaikki muu, tai olla piittamatta siitä, ei. Vaan se tarkoittaa sitä, että Kristus on kaiken keskus, ja kaikki muu siellä Raamatussa jäsentyy siitä keskuksesta käsin. Kristus on Raamatun keskus ja ydin. Olennaista on kuitenkin se, että Raamattua luetaan ja että se vaikuttaa. Pidemmittä puheitta: tartu Raamattuun.