Toista sataa seurakuntaryhmää ja 1300 talkoolaista matkalla viikonlopuksi Turkuun Maata Näkyvissä -festareille  

Ainakin 126 seurakuntaryhmää eri puolilta Suomea, Utsjoelta Imatralle, matkustaa ensi viikonloppuna Turkuun Maata Näkyvissä -festareille. Pohjoismaiden suurin kristillinen nuorten tapahtuma kokoaa 39. kerran tuhansia nuoria, perheitä ja vapaaehtoisia nauttimaan musiikista, yhteydestä ja uskosta Gatorade Centerissä. ”Jos kristityt eivät pidä huolta siitä, että gospel soi, niin kuka siitä pitäisi huolen?” kysyy Valkealan seurakunnan nuorisotyönohjaaja Lotta Kemppainen.

Turun Gatorade Center -areenassa järjestetään tänä vuonna 39. kerran Maata Näkyvissä -festarit. Tapahtuma on Pohjoismaiden suurin kristillinen nuorten viikonlopputapahtuma ja Suomen tunnetuin gospel-musiikin näyttämö. Tänä vuonna tapahtuma avautuu yhä enemmän kaikenikäisille, kun perheitä kutsutaan nauttimaan Lastenmaan omasta ohjelmasta ja aikuisempia vierailijoita hemmotellaan VIP-paketeilla. Aivan erityistä Maata Näkyvissä -festareissa on sanoman ohella sekä talkoolaisten että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntaryhmien määrä.

– Reilusti yli 100 seurakuntaryhmää tekee jälleen matkan Maata Näkyvissä -festareille Turkuun. Yhteys ja tunnelma ovat ehkä juuri tästä syystä tapahtumassa ainutlaatuiset ja ihmeelliset. On ryhmiä, jotka tulevat vuodesta toiseen tapahtumaan. Niillä paikkakunnilla seurakunnassa onkin vahva perinne, jossa isoset rohkaisevat nuorempia mukaan retkelle. Kuitenkin tänäkin vuonna tulee aivan uusia ryhmiä mukaan, tapahtumajohtaja ja Sleyn nuorisotyön johtaja Juha Heinonen iloitsee.

Yli tuhannen kilometrin festarimatka

Pisimmän matkan tekee yli tuhannen kilometrin päästä Utsjoelta lähtevä nuorten seurakuntaryhmä. Nuorisotyönohjaaja Ville Orjala kertoo Maata Näkyvissä -festariretkellä olevan seurakunnassa pitkät perinteet: osa nykyisten nuorten vanhemmista kertoo jo olleensa aikanaan mukana.

– Lähdemme matkaan torstaina aamulla kahdeksan aikaan, ja yövymme matkalla Ylivieskassa. Seurakuntamme nuorille on silmiä avaava kokemus, että on paljon muitakin kristittyjä nuoria Suomessa. Meillä on joka vuosi ollut hyvin lähtijöitä – tänäkin vuonna viisitoista. Utsjoella on vähän yli tuhat asukasta, joten se on ihan hyvin, Ville Orjala kertoo.

Imatran seurakunnan nuorisotyönohjaaja Eetu Oravuo lähtee matkaan kymmenennen kerran: tällä kertaa sekä pitämään nuorten ryhmästä huolta että järjestämään keskustelukanavaa. Oravuo kertoo Maata Näkyvissä -festareiden olevan hänelle niin tärkeä tapahtuma, että pandemian aikana he lähtivät ystävänsä kanssa Turkuhallin pihalle kuuntelemaan gospelia ja syömään grilliruokaa. Kollegansa Tomi Hämäläisen kanssa Oravuo keskusteluttaa nuoria lauantaiaamupäivässä suorituspaineista, syrjäytymisestä ja ulkopuolisuuden kokemuksista.

– Maata Näkyvissä -festarit on olleet itselleni todella tärkeä tapahtuma. Tuntuu hyvältä tuoda nuoria sinne ja nähdä, kuinka nuoret nauttivat tapahtumasta ja kuinka innoissaan he ovat, Eetu Oravuo kertoo.

Vastavoima pimeän ajan keskellä

Maata Näkyvissä -festareiden ohella eräs perinteikkäimmistä gospeltapahtumista Suomessa on keväisin Kouvolassa järjestettävä Vappugospel. Valkealan seurakunnan nuorisotyönohjaaja Lotta Kemppainen on yksi tapahtuman järjestäjistä. Maata Näkyvissä -festareille Kemppainen tuo seurakunnan nuortenryhmän ja uskoo, että kristillisiä nuorisotapahtumia tarvitaan edelleen.

– Mielestäni kristilliset nuorten festarit ovat nimenomaan vastaääni tämän ajan äänelle, kun kokoonnumme yhteen laulamaan Jumalasta ja Jumalalle. Paljon on erilaista musiikkia tarjolla, mutta jos kristityt eivät pidä huolta siitä, että gospel soi, niin kuka siitä pitäisi huolen? Kemppainen kysyy.

Lotta Kemppainen uskoo vapaaehtoisten panoksen olevan avain kristillisen nuorisokulttuurin tulevaisuuteen.

– Jumala toimii musiikin kautta ja on merkittävää tulla yhteen eri seurakunnista tapahtumaan, jossa on selkeästi Jumalan sana keskiössä. Tässä kaikessa vapaaehtoisuuden merkitys on suuri ja tärkeä, ei tällaisia tapahtumia pystyisi työntekijät yksin koskaan järjestämään, Kemppainen muistuttaa.

Tänäkin vuonna Maata Näkyvissä -festareilla eri tehtävissä palvelee viikonlopun aikana 1 300 talkoolaista, joista osa aloittaa tehtävässään jo kuukausia ennen festariviikonloppua. Maata Näkyvissä -festarit järjestää Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) yhteistyössä Turun Henrikinseurakunnan, Katariinanseurakunnan, Maarian seurakunnan, Mikaelinseurakunnan ja Paattisten seurakunnan kanssa.