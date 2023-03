Toivotus, toive ja toivo

Poukkien lähetystervehdys 1/2023

Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo. Room. 15:13

Toivotus ja toiveet

Hyvää ystävänpäivää! Tällä toivotuksella on ilo tervehtiä lähettikirjeemme lukijoita! Iloitsemme siitä yhteisestä matkasta, mitä olemme kulkeneet kanssanne sekä fyysisesti kirjeitten välityksellä! Keväänmerkit alkavat jo näkyä Japanissa ensimmäisten kukkien työntyessä esiin maasta ja nuppujen puhjetessa lehdettömiin puunoksiin. Täällä Suomessa elämme sen sijaan vaihtelevan pakkas- ja nuoskatalven keskellä. Maailman tilanteen yllättävistä käänteistä huolimatta ja juuri niiden takia haluamme toivottaa hyvää ystävänpäivää virren 600, Dietrich Bonhoefferin rohkaisevilla sanoilla, joilla aloitimme uuden vuoden ja joihin on ollut hyvä palata yhä uudelleen: Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt. Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan, yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.

Kaikkien yhteinen toive lienee, että koronapandemian jälkeen saisimme elää terveinä, että kenenkään ei tarvitsisi enää pelätä sota- tai maanjäristystilanteen takia, että kaikki selviytyisivät kohonneista hinnoista huolimatta… Toivelista jatkuu monilla henkilökohtaisilla ja seurakuntia koskevilla asioilla. Globalisaation vaikutuksesta Euroopan levoton tilanne heijastuu jo Japanissakin sähkön ja kaasun hintoihin, mikä koettelee yksittäisten talouksien lisäksi pienten itsekannattavien seurakuntien taloudellista kantokykyä.

Toivo

Suo Herra, toivon kynttilöiden loistaa, tyyneksi, lämpimäksi liekki luo. Valaiset pimeän, voit pelot poistaa. Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo! Kuinka tärkeää onkaan pitää kiinni toivosta, jotta jaksamme itse ja voimme tukea toisiamme! Toivo on siivittänyt myös lähetysprojektityötämme. Lähetysmatka Japaniin odottaa vielä toteutumistaan, mutta jatkamme musiikkia ja raamatunlauseita sisältävien vuodeaikavideoiden valmistamista Tokion Suomi-kirkkoa varten ja muillekin tahoille levitettäviksi. Helmikuun alussa valmistui kevätvideomme Haru no kiboo to inochi, johon voit tutustua tämän linkin kautta: https://www.youtube.com/watch?v=RsLnsVPZzYQ. Suomenkielisen Kevään toivo ja elämä -nimisen version voit katsoa puolestaan tästä linkistä: https://youtu.be/p0VBr7MmvtM

Lupaus ja varma toivo

Toivo kertoo paremman huomisen ja tulevaisuuden odotuksesta! Kaikki toiveemme eivät toteudu – ja hyvä niin – mutta on myös varmasti toteutuvaa toivoa. Tämä ei perustu toiveajatteluumme, vaan Jumalan lupauksiin! Jeesus kuvaa omaa tehtäväänsä: Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän (Joh. 10:10). Jeesus, elämän antaja, antaa yhteydessään myös meille todellisen elämän ja toivon jo nyt ja vielä kuoleman jälkeenkin! Siitä kertoo lähestyvän pääsiäisjuhlan sanomakin:

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. (Joh. 3:16-17)



Lupausten varassa eteenpäin

Emme tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Sitä ei tiennyt myöskään Bonhoeffer, joka kirjoitti natsien vankina ollessaan: Jos ahdistuksen tie on edessämme, myös silloin Kristus meitä kuljettaa. Annamme Isän käsiin elämämme. Hän itse meille rauhan valmistaa. Hyvyyden voiman uskollinen suoja piirittää meitä, kuinka käyneekin. Illasta aamuun kanssamme on Luoja. Häneltä saamme huomispäivänkin. Jumalan lupauksia ja varmaa toivoa haluamme pitää esillä täällä Suomessakin lähetystilanteissa. Kannattaa seurata myös tänä vuonna 150 vuotta täyttävän Sleyn julkaisuja. Luvassa on nimittäin mielenkiintoista kuunneltavaa eli podcasteja, jotka hyödyntävät Martin digitalisoimaa vanhaa äänimateriaalia Japanista.

HUOM! Vaikka uudessa supistetussa Rukouskalenterissa 2023 ei olekaan nimeämme mainittu,

projektilähetystyömme jatkuu. Siksi pyydämme: Jatkathan tärkeää esirukousta työn puolesta!

Rukousaiheet:

Kiitos pyhä, kolmiyhteinen Jumala,

– läsnäolon ja avun lupauksista sekä varmasta iankaikkisen elämän toivosta Jeesuksessa❣

– johdatuksestasi maailman ja yhteiskuntamme myllerrysten keskellä❣

– mahdollisuudesta opettaa Sanaasi niin Suomessa kuin Japanissa ja yhä kutsua toisia luoksesi ❣

Rukoilemme ja pyydämme sinua

– vahvistamaan omiesi uskoa ja luottamusta johdatukseesi kaikkien kysymystemme keskellä❣

– lisäämään lähetysintoa ja uskollisuutta kotimaassamme❣

– avaamaan konkreettisesti ovia projektilähetystyöllemme❣

Suunnitteletko lähetystilaisuutta? Jos haluat sinne Japanin lähetystyön kuulumisia,

ota yhteyttä:

paivi.poukka@sley.fi

martti.poukka@sley.fi