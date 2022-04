Toiminnanjohtajalta: terveisiä Ugandasta

Lämpimät terveiset Ugandasta Bidibidin pakolaisleiriltä. Täällä kokoontuu kirkonmenoihin pieni seurakunta, ja taaempana näette heidän pyhäkoulukuoronsa.

Haluan tuoda kaksi asiaa esille tilanteesta täällä pakolaisleirillä. Ensimmäinen on se, että täällä on kova hengellinen tarve työlle. He haluavat kuulla julistusta ja Jumalan sanaa.

Toinen on se, että täällä on kova tarve kaikelle avulle. Ruokaa ei tahdo riittää ja muutakin tarvitaan elämässä. Elinolosuhteet ovat hyvin tiukat.

Tule sinä mukaan Jumalan suunnitelmaan: antamaan näille nuorille ja lapsille tulevaisuus ja toivo. Olethan yhdessä mukana auttamassa näitä ihania nuoria, kovia kokeneita nuoria eteenpäin?

Osallistu ja auta: https://www.taivaallinenlahja.fi/etela-sudan-sudan