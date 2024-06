Totuus vai tehtävä? – uusi teos avaa luterilaisen uskon ydinkysymyksiä 

Evankeliumiyhdistyksen teologit tarjoavat tuoreen näkökulman kristillisen uskon keskeisiin kysymyksiin uudessa kirjassa Totuus vai tehtävä?

Uskonoppia käsittelevä kustannustoiminta on perinteisesti ollut Sleyssä aktiivista ja tunnettua. Esimerkiksi kirkollemme merkittävä uskon peruspilari, Luterilaiset tunnustuskirjat, on Sley-Median julkaisema. Tänä kesänä Sley-Media julkaisee kirjan, jossa vastataan 33 kysymykseen kristinuskosta. Vastauskokoelma Totuus vai tehtävä? on kristillisen uskon yleisesitys, kuten katekismus, joka vastaa niin iäisiin kuin ajankohtaisiinkin kysymyksiin kristillisestä uskosta.

Kirjassa on esimerkiksi Jumalan olemassaoloa, luomista, kärsimystä, kirkkoa, ihmeitä, rahaa, rukousta, perhettä, sakramentteja ja sovitusta käsitteleviä tekstejä. Kirjassa pohditaan myös oman aikamme ilmiöitä, kuten tekoälyä ja teknologiaa ja uskonnollisia ilmiöitä, kuten joogaa. Totuus vai tehtävä? sanoittaa luterilaista uskoa yksinkertaisesti ja ajankohtaisesti. Kirja antaa lukijalleen valmiuksia uskoa ja elää rohkeasti kristittynä tässä ajassa.

Kirjan tyylissä ja kieliasussa on pyritty huomioimaan myös lukija, joka on kiinnostunut kristillisestä uskosta, muttei vielä tunne sitä kovin hyvin. Totuus vai tehtävä? on yleisesitys siitä, mitä kristillinen kirkko opettaa ja miten Evankeliumiyhdistyksessä opetetaan kristinuskon eri aiheista. Evankeliumiyhdistyksen teologeista kirjaa ovat olleet mukana tekemässä Pasi Palmu, Liisa Rossi, Anu Laine, Jari Rankinen, Antti Koskenniemi, Timo Nisula, Erkki Koskenniemi, Elina Takala sekä allekirjoittanut, Juhana Tarvainen. Kirjoittajissa on niin lähetystyöntekijöitä kuin kotimaassa työskenteleviä. Vaihtelevuutta on myös iän, sukupuolen ja työkokemuksen suhteen.

Vaikka muutamalle kirjoittajalle kyseessä on ensimmäinen painettu kirja, kaikilla heistä on kokemusta kirjoittamisesta ja kristillisen uskon sanoittamisesta helposti ymmärrettävällä tavalla eri-ikäisille ihmisille, myös sellaisille, joille kristillinen usko ei ole perintönä saatua. Kirjan kokenut kirjoittajakunta on pitänyt huolen siitä, ettei se päästä käsistään sellaista tekstiä, johon se ei ole tyytyväinen, ja joka ei ole laadukasta.

Parempi on, että kirjan arvioivat kirjoittajien sijaan lukijat. Annan siksi kahden eläkkeelle siirtyneen Sleyn toiminnanjohtajan kertoa, mitä he pitivät kirjasta.

”Aikamme myrskyjen keskellä tarvitaan kiinnittymistä Jumalan sanaan ja luterilaiseen uskoon. Kirja sisältää lyhyitä kirjoituksia uskosta ja elämästä, jotka tuoreesti, mielenkiintoisesti ja turvallisesti hahmottavat kristityn elämää nykymaailmassa. Kirja sopii jokaiselle, joka etsii kristityn reittiä nykyisessä katsomusten aallokossa. Kirjassa käsitellään suuri määrä tärkeitä aiheita, asiallisesti ja maltillisesti. Jumalan sanan pohjalta nostetut vastaukset ovat lyhyitä ja luettavia. Voin suositella tätä kirjaa lämpimästi”, kirjoittaa professori Seppo Suokunnas.

”Sley-Media on julkaissut hienon kirjan. Evankeliumiyhdistyksen teologit käsittelevät uskon ja elämän kysymyksiä. Pidän kirjan ilmestymistä merkkitapauksena”, sanoo teologian tohtori Reijo Arkkila.

