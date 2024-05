Toukokuun terveiset!

Richard Ondichon lähettikirje 3/2024

17.5.2024

Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän

näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi

yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat: »Galilean miehet, mitä te siinä seisotte

katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin,

samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän.» Silloin he lähtivät tuolta vuorelta, jota

kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatinmatkan päässä. He palasivat

Jerusalemiin . Apt.1:9-12

Herra Jeesus ilmestyi viimeisen kerran ylösnousseessa ruumiissaan opetuslapsilleen. Hän lupasi heille Pyhän Hengen lahjan ja sitten hänet otettiin pois heidän näkyvistään. Ja Henki laskeutui helluntaina antaen seurakunnalle voiman sytyttää maailmaan evankeliumin tuli. Helatorstai saattaa näyttää lopulta, mutta onkin itse asiassa alku. Ja mikä tärkeä opetus tässä on kristityille: jopa siellä, missä kipua, kärsimystä ja menetystä, missä kaikki näyttää loppuvan, Jumalan huolenpidossa avautuukin uusi alku.

Kuinka tärkeää on muistaa, että Jumala on aina uskollinen sille, mitä Hän aloittaa. Jopa surullisimmista lopuista Hän voi tuoda jotain uutta. Tästä syystä näemme aina edessämme ylösnousseen Kristuksen ääriviivat. Tietysti siitä ensimmäisestä pääsiäisaamusta lähtien Herra on jo noussut ylös, mutta pääsiäisen juhla ja aika auttaa meitä joka vuosi uskomaan syvemmin, että kuolemalla Hän tuhosi kuolemamme ja ylösnousemisella palautti elämämme. Koska Kristus voitti kuoleman, voimme todella saada iankaikkisen elämän. Koska Kristus palasi Isänsä luo, meillä on tie taivaaseen. Koska Kristus lähetti meille Pyhän Hengen, voimme välittää eteenpäin hyvää uutista. Jos Kristus ei olisi noussut ylös, eikä hallitsisi, silloin meidän uskomme olisi turhaa. Mutta Kristus on noussut ylös.

Ja tämä usko merkitsee kaikkea. Niin monet ihmiset ovat sanoneet: ’En tiedä, kuinka selviäisin ilman uskoani.’ ’Te tulette olemaan minun todistajia’, sanoo Herra Jeesus ennen kuin hän nousee Isänsä luo. Sinäkin voit olla Kristuksen todistaja. Olitpa Kristuksen todistaja millä tahansa tavalla, älä koskaan unohda, että joka hetki, joka sekunti Vapahtajamme lupaa meille – sinulle ja minulle – ’Minä olen kanssasi aina, aikojen loppuun asti. Aika kuluu hyvin nopeasti, kun jatkamme yhdessä perheenä nähdäksemme Jumalan pitävän meistä huolta. Tänä vuonna Kirsi ei ole poissa kuten viime vuonna, kun hän vietti 3 kuukautta Romanissa ja olin yksin kolmen poikamme kanssa. Jumalan avulla olemme saaneet nauttia jumalallisesta palvelustamme yhdessä muiden kristittyjen kanssa. Olemme rikastuneet seurakuntamme jäsenten toveruudesta.

Jumala on jatkanut seurakunnan kasvua tuomalla mukaan uusia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan elämässään astuneet kirkkoon. He ovat saaneet kokea, miten Pyhä Henki toimii heidän sydämessään, kun he ovat saaneet kasteopetusta. Kiitän Jumalaa, että eräs kirkkomme jäsen kutsui yhden äidin kahden 17- ja 19-vuotiaiden poikiensa kanssa. He halusivat kipeästi saada opetusta ja olla kirkon täysivaltaisia jäseniä. Tietenkin kieli oli valtava este, koska en puhu ranskaa, mutta sain käsiini Lutherin Vähä katekismuksen ranskaksi, ja siitä oli suuri apu.

Viiden kuukauden opetusten jälkeen heidät kastettiin ja he ovat nyt erittäin aktiivisia seurakunnassa. On ollut myös muita, jotka ovat puhuneet eri kieltä, vaikka he puhuisivatkin jonkin verran englantia. Olen kuitenkin aina löytänyt tavan kuinka opettaa. Kestää vähintään 3 kuukautta, jotta voin varmistua siitä, että opetukset on ymmärretty. Jumalan armosta olen saanut mahdollisuuden jakaa Jumalan rakkautta välittämällä Jumalan armoa. Rukoilen, että Jumala antaisi meidän jatkossakin elää uskoamme todeksi kaupungissamme ilolla ja intohimolla.

Haluan kiittää teitä rukouksistanne ja taloudellisesta tuestanne. Työ on raskasta, mutta Jumala on antanut meille voimaa, koska rukoilit.