Tuhannet kokoontuivat yhteen pelastamaan Maata Näkyvissä -festarit: keräys tuottanut yli 140 000 euroa

Maata Näkyvissä -festareiden tulevaisuuden turvaamiseksi perustettu kampanjakeräys on tuottanut yli 140 000 euroa. Keräystavoite ylittyi lähes kolminkertaisesti. Tapahtuman järjestäjät kutsuvat kaikkia mukaan ideoimaan festarien tulevaisuutta kuun lopussa Turkuun.

Yli 1 700 ihmistä on kokoontunut yhteen pelastamaan Maata Näkyvissä -festareiden tulevaisuutta. Elokuun alussa Facebook-palveluun perustetun itsenäisen ryhmän tarkoituksena on ollut koota vähintään 50 000 euroa, jotta Maata Näkyvissä -festareille voitaisiin palkata projektityöntekijä ensi vuodeksi. Keräys on ylittänyt kaikki odotukset, ja se on tuottanut kuukauden aikana yli 140 000 euroa.

– Maata Näkyvissä -festareiden tulevaisuus tuntui keväällä todella haastavalta. Kirjoitin toukokuussa, että pahalta näyttää ja rukoilemme ihmettä. Kun kampanja alkoi, tunsin kiitollisuutta ja hämmennystä. Ihme oli tapahtunut! Olen todella kiitollinen kampanjan perustajille sekä kaikille, jotka siihen ovat liittyneet. Iso festarikansan tuki tekee sanattomaksi. Tämän kampanjan seuraukset ovat todella merkittävät. Taloudellisesti se antaa meille suuren selkänojan. Myös hengellisesti ja henkisesti tällä tuella on iso merkitys. Nyt elokuussa tuntuu siltä, että meitä kannetaan ja Maata Näkyvissä -festareilla on tulevaisuus, Sleyn nuorisotyön johtaja Juha Heinonen iloitsee ja kiittää.

Ruohonjuuritasolla itsenäisesti syntynyt kampanja kokoontui vastauksena Juha Heinosen esittämään huoleen.

– Tuntuisi ihan käsittämättömän pahalta, jos Maata Näkyvissä -festarit jouduttaisiin lopettamaan. Moni huolestui Heinosen viestistä ja halusi auttaa. Päätettiin koota ryhmä järjestämään kampanja festareiden pelastamiseksi. Uskoimme, että iso joukko ihmisiä lähtisi tähän mukaan. Tapahtuman merkitys on ollut niin suuri tuhansille kristityille, kampanjaa perustamassa ollut Meeri Kuokkanen kertoo.

Pelastetaan Maata Näkyvissä -festarit -kampanja on sopinut Sleyn kanssa keräyksen tuoton käytöstä kokonaan tapahtuman hyväksi. Lisäksi tehtävään valittava projektityöntekijä suunnittelee yhdessä Sleyn johdon kanssa, kuinka Maata Näkyvissä -festarit toteutetaan siten, että tapahtuman tulevaisuus on turvattu myös tulevaisuudessa.

Kampanjaan sitoutuneet henkilöt ovat luvanneet tarjota projektityöntekijälle tukeaan tässä tehtävässä. Maata Näkyvissä -festarit kutsuvat myös kaikkia ideoimaan tapahtuman tulevaisuutta sunnuntaina 28.8. kello 13.30 alkaen Turun Lutherin kirkolle osoitteessa Puutarhakatu 8 a.

Nopeasti kokoontunut ruohonjuuritason kampanja kuvastaa vuodesta 1985 alkaen järjestetyn tapahtuman merkitystä Suomessa. Kesken koulupäivän menehtyneen Timo Vainion muistojuhlasta on kasvanut Pohjois-Euroopan suurin kristillinen nuorten viikonlopputapahtuma, joka musiikilla, Raamatun opetuksella ja ainutlaatuisella tunnelmallaan on koskettanut jo useita sukupolvia ja vaikuttanut lähtemättömällä tavalla kristilliseen musiikkikulttuuriin. Sley järjestää Maata Näkyvissä -festarit yhteistyössä Turun Henrikinseurakunnan, Katariinanseurakunnan, Maarian seurakunnan, Mikaelinseurakunnan ja Paattisten seurakunnan kanssa.

Kampanjaan voi osallistua MobilePay -sovelluksella numeroon 57189 tai osoitteessa https://www.taivaallinenlahja.fi/pelastetaan-maata-nakyvissa-festarit-kerays

Voit liittyä tukemaan MN-festareita rukouksin ja taloudellisesti liittymällä MN-liigaan osoitteessa www.maatanakyvissa.fi/mnliiga

